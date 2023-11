La Filarmonica Toscanini in concerto al Teatro Goldoni

Indirizzo non disponibile

Giovedì 23 novembre alle 20.30 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà un concerto della Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal maestro Roberto Perata, con Laura Marzadori violino solista. Saranno eseguiti il “Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77” di Johannes Brahms e la “Sinfonia in si minore n. 6 op. 74 Patetica” di Pëtr Il’i? ?ajkovskij.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bagnacavallo. I biglietti, a partire da 11 euro, sono disponibili sul circuito Vivaticket. Info: cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.