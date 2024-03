Al Teatro Alighieri uno dei classici di Goldoni in chiave contemporanea: in scena La Locandiera

Un classico della tradizione teatrale, La Locandiera, viene rivisto da un maestro della scena contemporanea, Antonio Latella, che pone l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui è protagonista una donna, interpretata da Sonia Bergamasco. Lo spettacolo rientra nella rassegna La Stagione dei Teatri e andrà in scena giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 marzo ore 21 e domenica 10 marzo alle 15.30 al Teatro Alighieri.

Il regista supera i banali giochi di seduzione a cui questa commedia è solitamente associata trasformando Mirandolina, formalmente al servizio dei suoi clienti, in una sorta di eroina capace di sconfiggere l’universo maschile, sbarazzandosi in un colpo solo di un cavaliere, di un conte e di un marchese. Decidendo di sposarsi con il suo servitore, la protagonista compie una scelta politica: mettendo a capo di tutto la servitù, sceglie di nobilitare i commercianti e gli artisti, trasformando la locanda nel luogo in cui verrà riscritta la storia teatrale del nostro Paese.

L'attrice incontra il pubblico sabato 9 marzo alle 18 nella sala Corelli del Teatro Alighieri in dialogo con Gerardo Guccini, docente di ‘Drammaturgia e tecniche della composizione drammaturgica’ al Dams di Bologna.

Grazie alla collaborazione con il centro Diego Fabbri di Forlì, e al progetto Teatro No Limits, si segnala che la replica di domenica 10 marzo sarà accessibile anche a non vedenti e ipovedenti che verranno dotati di speciali cuffie wireless. Per informazioni scrivere a info@centrodiegofabbri.it

In occasione dello spettacolo sarà attivo il servizio In viaggio verso il teatro, che permette ad abbonate e abbonati di raggiungere gratuitamente l'Alighieri a bordo di un pullman su cui, nelle serate di giovedì e venerdì, saranno presenti due esperti che approfondiranno aspetti legati allo spettacolo.



