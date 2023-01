"La Stagione dei Teatri", fuori programma con Roberto Mercadini

Ingresso intero 15 euro e 12 euro per abbonati a La Stagione dei Teatri.

Prezzo Ingresso intero 15 euro e 12 euro per abbonati a La Stagione dei Teatri.

Indirizzo non disponibile

Sabato 28 gennaio, ore 21:00, al Teatro Rasi di Ravenna, nell’ambito de La Stagione dei Teatri, andrà in scena il fuori programma firmato da Roberto Mercadini dal titolo Orlando Furioso.

Lo spettacolo nasce da una fascinazione di Roberto Mercadini per il poema cavalleresco firmato da Ludovico Ariosto, un libro pieno di logica, di raziocinio e di sfavillante lucidità. Lo scrittore di Cesena accetta la sfida di raccontare e interpretare questo testo labirintico con una narrazione teatrale che lo vede protagonista di un monologo in cui rende omaggio all’estro e alla fantasia che caratterizzano l’Orlando Furioso.

Il prossimo spettacolo in calendario è L'Oreste. Quando i morti uccidono i vivi, da giovedì 2 febbraio a sabato 4 febbraio ore 21:00 e domenica 5 ore 15:30 al teatro Alighieri.

La Stagione dei Teatri è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Biglietti in vendita su www.ravennateatro.com e presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. I biglietti sono acquistabili con bonus 18APP e Carta del docente. Biglietteria Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244, aperta tutti i feriali dalle 10:00 alle 13:00, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Biglietteria Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.

Ingresso intero 15 euro e 12 euro per abbonati a La Stagione dei Teatri.