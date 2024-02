Mappe in 3D e quadri dipinti col sale: al Musa nuovo appuntamento con "Giochiamo al museo"

Continuano con successo al museo del sale di Cervia gli appuntamenti di “Giochiamo al museo!” la serie di iniziative dedicate ai più piccoli, ma anche agli adulti, che vuole aggiungere alla visita al museo la possibilità di interfacciarsi con storia, tradizioni locali e sperimentare direttamente alcune peculiarità del territorio.

Sabato 17 febbraio dalle 15 alle 17 è in programma "C’era una volta una vecchia città", Laboratorio per bambini dedicato alle origini di Cervia. L'iniziativa propone attività per bambini dedicata alle origini della città del sale, realizzata in collaborazione con la Biblioteca comunale. La cosiddetta “Mappa del Senni” è una mappa di Cervia Vecchia, realizzata nel 1773 dal Canonico Pietro Senni, vissuto nel XVIII secolo. È l’unica mappa che specifica aspetto, vie e contrade della Cervia vecchia, che si trovava al centro delle saline. Su una copia gigante di questa mappa, i partecipanti realizzeranno una ricostruzione "tridimensionale" della città utilizzando scatole, carta da pacchi e molta fantasia. L'attività, organizzata dal MUSA - Museo del Sale e dalla Biblioteca, è adatta ai bambini da 5 a 10 anni. Gradita la prenotazione alla biblioteca Maria Goia telefonando ai numeri 0544.979384-386.

Il secondo appuntamento è in programma domenica sempre dalle 15 alle 17 con “Sale e Arte” il laboratorio di pittura creativa con il sale colorato curato da Cooperativa Atlantide. In cucina il sale va dosato con parsimonia, nell’arte, le dosi sono estremamente variabili, ma spesso il sale ha stimolato la creatività artistica. Le saline, paesaggi a volte lunari e naturalistici di grande suggestione, vengono ritratti in diversi dipinti. I cristalli di sale possono comporre opere d’arte, come si può vedere anche dalle opere esposte all’interno del museo. Blocchi di sale possono essere scolpiti come blocchi di pietra. Il sale inoltre è presente nei detti popolari e nelle superstizioni ed è considerato un rimedio contro il malocchio e incantesimi. La pittura con il sale colorato è molto divertente per tutti i bambini, stimola la creatività e aiuta a conoscere la nostra identità e la nostra storia.

Per partecipare è gradita la prenotazione chiamando allo 0544.973040.