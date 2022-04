Le californiane L.A. Witch tornano a Ravenna con il nuovo album “Play With Fire”

Mercoledì 4 maggio, ore 21, tornano al Bronson di Madonna dell'albero le californiane L. A. Witch con il loro rock infuocato e un nuovo album da ascoltare. Biglietti 13 euro in prevendita, 15 euro alla porta.

Come ci si può aspettare da una band chiamata L.A. Witch, questo trio di ragazze della West Coast suona un pop-rock nero come la pece avvolto in coperte di riverbero. Le giovani Sade, Ellie e Irita vivono a Los Angeles e hanno costruito un immaginario traversale a partire dai maestri del garage 60s. Il loro primo omonimo album trasportava la band in un reame lontano nello spazio e nel tempo, drappeggiato di riverbero. “Play With Fire”, il loro nuovo lavoro, mantiene tutte le promesse: trenta minuti di incandescente rock senza fronzoli o pretese intellettuali.