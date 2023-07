Les Apaches in concerto ad Alfonsine

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 12 luglio prosegue ad Alfonsine la prima edizione de I mercoledì fuori, rassegna di concerti a cura di Muda Aps, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Alfonsine e Trattoria Al Gallo. Protagonisti della serata saranno i cesenati Les Apaches, che alle 21.30 presentano il loro primo album Lidi Sud (Brutture Moderne). L'evento, a ingresso gratuito, sarà affiancato dallo stand enogastronomico del Gallo, dal mercatino degli artigiani locali e dalla festa sotto le fronde degli alberi al termine del concerto.

Lidi Sud è l’atteso l’album d’esordio dei romagnoli Les Apaches, affascinante progetto di musica libera e indipendente ideato da Matteo Santini e Mattia Depaola, meglio conosciuti come Il Santo e Il Pinna. Quello dei Les Apaches è un sound nato da lunghe jam durante il periodo pandemico: neo psychedelic rock, psych-folk, experimental rock, accenni afro-francesi, mellotron echeggianti e bordoni drone degni del migliore La Monte Young.

Un progetto dedito alla apache music minimalista, registrato e cristallizzato presso lo Studio al Mare di Francesco Giampaoli e impregnato delle atmosfere che si respirano nei Lidi Sud di Ravenna (da qui l’ispirazione per il titolo del disco). Anticipato dai singoli Un Jour Sans Fin e Jane, l’esordio discografico della band di Cesena è uscito il 25 novembre 2022 per la label di culto Brutture Moderne, in vinile, streaming e digital download. Allacciate le cinture, e buon viaggio.

mercoledì 12 luglio – dalle ore 19 alle 23.30 – ALFONSINE (RA)

Parco della pigna di Piazza Monti

PROSSIMAMENTE A I MERCOLEDÌ FUORI:

19 luglio - Giacomo Toni in concerto

26 luglio - Gabriele Bombardini in concerto

MUDA Aps – Info: 379 2102824