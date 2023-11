Letture e danza contro la violenza: in scena lo spettacolo "Farfalle Bianche"

Venerdì 24 novembre, ore 21.30, al Mama's Club di Ravenna va in scena "Farfalle Bianche", uno spettacolo di lettura e danza proposto da Linea Rosa, Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi, con il Patrocinio del Comune di Ravenna. Lo spettacolo "ha come filo conduttore la ragione che conduce alla consapevolezza del proprio essere donna, riconoscendo il proprio potenziale lavorando sull’autodeterminazione - spiegano gli organizzatori - Una crescita dell’empowerment femminile in grado di agire e interagire in aiuto a tutte noi. Sono piccoli spunti che ci vogliono ricordare come sia necessario imparare a fare rete, acquisire la capacità di sbrogliare i nodi interiori e ricercare, senza tregua, la chiave giusta per essere sempre allineate con il nostro io intatto e come sia fondamentale insegnare alle nostre bambine e ai nostri bambini come risolvere i conflitti in maniera non violenta, a rispettare la diversità, a difendere la verità, ad avere coraggio, al rispetto e all’uguaglianza, a essere responsabili, ad avere pari dignità". Ingresso con offerta libera.