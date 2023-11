Lugo: a Passogatto si balla con Doctor Folk

Domenica 26 novembre appuntamento con il tradizionale pomeriggio in compagnia e danze a Passogatto a cura del locale circolo Arci. In via Passogatto 10, dalle 15.30, tornano a esibirsi dei grandi amici della frazione: Doctor Folk, band formata da cinque elementi che da sempre suona dal vivo musica internazionale da ballo e ascolto che spazia dal Portogallo a Israele passando per Francia, Irlanda, Scozia, Italia e Balcani. Per informazioni 333 2513259.