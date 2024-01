Al Rasi va in scena "Il malato immaginario"

Domenica 28 gennaio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30, per la Rassegna "Ritroviamoci al Rasi" la compagnia "Il Passaggio di Ravenna" sarà in scena con una commedia in due atti di Molière: "Il malato immaginario", con la regia di Fausto Pollio.

Nel “Malato immaginario” Molière mette in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, che si circonda di medici inetti, di un furbo farmacista e di una moglie, sposata in seconde nozze, tutti ben contenti di alimentare le sue ansie per interessi personali. Il protagonista prigioniero delle proprie paure, è vittima di se stesso e burattino di chi gli sta intorno, solo grazie all’intervento di due cameriere e di suo fratello, riuscirà a scoprire la realtà che lo circonda.

I biglietti possono essere acquistati: presso la biglietteria del Teatro Rasi il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18; un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi via di Roma 39 (RA); online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Informazioni: Capit Ravenna tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 9.00/12.30 info@capitra.it.