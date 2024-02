L'orgoglio romagnolo nelle giornate dell'alluvione catturato dal fotografo Luigi Tazzari

Apre il 21 febbraio e sarà visitabile fino al 10 marzo la mostra fotografica "Romagna mia...per non dimenticare". L'esposizione, a ingresso gratuito tutti i giorni dalle 15 alle 19, è curata da Luigi Tazzari ed è ospitata dal Centro Sociale "Le Rose" in via S.Alberto, 73 a Ravenna.

"Romagna Mia...Per Non Dimenticare" è una testimonianza visiva del disastroso evento che ha colpito questo nostro territorio. Nel mese di maggio, devastanti alluvioni hanno travolto la nostra regione, provocando purtroppo 15 vittime, lasciando migliaia di persone senza la propria casa e provocando innumerevoli frane, il crollo di vari ponti e strade semidistrutte. Tazzari spiega che ha deciso così di affrontare la catastrofe, cercando, se possibile, di mettere in evidenza l’orgoglio di appartenenza dei suoi abitanti verso questo territorio e quel carattere che sa essere, nel caso di necessità, solidale e costruttivo.

Il libro fotografico collegato alla mostra è arricchito dalla poesia "La Fiumana" del poeta ravennate Nevio Spadoni e da un contributo dello scrittore di Casola Valsenio Cristiano Cavina.