Otto artiste ucraine in mostra con "Giallo azzurro è verde speranza"

Si chiama "Giallo azzurro è verde speranza" la mostra d'arte ucraina organizzata dall’Associazione Malva – ucraini di Ravenna APS con il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura e del Consolato Generale d’Ucraina a Milano. L'esposizione si terrà dal 9 al 18 febbraio 2024 nella sala espositiva di vicolo degli Ariani, 4/a a Ravenna.

La mostra vuole ricordare il secondo anniversario della guerra in Ucraina ed evidenziare come l’arte abbia aiutato gli ucraini a trovare le forze e la speranza per affrontarla.

Aderiscono otto artiste ucraine, alcune di loro abitano a Ravenna da anni, altre vi sono giunte come rifugiate proprio per salvarsi dagli orrori della feroce aggressione russa, che da due anni devasta il nostro Paese.