A Massa in mostra gli "scatti dal mondo" catturati dalla fotografa Nadia Caravita

L’Avis Comunale Massa Lombarda e il Circolo Fotografico Massese, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, in occasione della festa patronale San Pêval di segn partecipano ai festeggiamenti con la mostra fotografica "Uno scatto dal mondo" dell’autrice amatoriale Nadia Caravita; si inaugura giovedì 25 gennaio alle ore 11.30, presso la sala Zaccaria Facchini, con aperitivo offerto dall’Avis Comunale di Massa Lombarda.

Nadia Caravita, fotografa autodidatta e per passione, è nata ad Aden (Yemen) il 17 maggio del 1959 da genitori massesi emigrati all’estero per motivi di lavoro. Ha trascorso l’infanzia peregrinando fra vari paesi arabi e africani; nel 1968 anni segue la madre che rientra in Italia presso i parenti di Massa Lombarda. Abituata a viaggiare fin da piccola, pur risiedendo a Massa Lombarda non si ferma più e fin dalla prima giovinezza sperimenta il viaggio “fai da te”, ma sempre in compagnia, per cogliere meglio usi e costumi dei vari luoghi. Ha così visitato numerosi paesi europei ed extraeuropei, compiendo anche tre viaggi in un solo anno, sempre accompagnata dalla macchina fotografica per fermare quei momenti e quelle emozioni: l’allegra spontaneità dei bambini, la bellezza della natura e degli animali, le suggestive architetture di ogni parte del mondo.

Collaboratrice scolastica per tanti anni presso la scuola secondaria di primo grado di Massa Lombarda oggi “è felicemente approdata alla pensione”. La passione per i viaggi fotografici è ancora intatta e, compatibilmente con la propria salute e le esigenze familiari, Nadia Caravita è pronta per altre avventure da affrontare però “con maggiore calma”.

La mostra Uno scatto dal mondo propone immagini dall’Asia (Asia centrale - Uzbekistan; Asia meridionale - India; Asia occidentale - Giordania, Yemen; Asia orientale - Cina; Sud est asiatico - Malaysia, Thailandia, Vietnam), dall’Africa (Egitto, Madagascar, Sudafrica), dall’America (America settentrionale - Stati Uniti, Messico; America del Sud - Isole Galápagos / Ecuador), ma non solo.

Sarà aperta al pubblico dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024 con i seguenti orari di apertura: giovedì 25 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12 (Sala Palazzo Zaccaria Facchini, via Aurelio Saffi, 4, Massa Lombarda).