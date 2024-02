Dalla Cina a Lugo: una mostra per festeggiare l'anno del Drago

Inaugura il 10 febbraio e resta aperta fino al 24, nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, la mostra di disegni che celebrano il “drago”. Il 2024 è infatti l’anno del drago per lo zodiaco cinese e Lugo si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con diversi appuntamenti resi possibili dal forte legame con la città amica di Tai’an.

In particolare la mostra è anche il frutto degli scambi avvenuti a livello scolastico, grazie al lavoro della professoressa Maria Luisa Emiliani e alla classe 3BS del Liceo di Lugo, che nel 2023 ha avviato un progetto online con una scuola di Tai’an. In questo modo l’idea iniziale di realizzare un’esposizione a partire da disegni di studenti lughesi delle scuole secondarie di primo grado si è arricchita con centinaia di disegni provenienti dalle scuole della città cinese. Per questioni di spazio nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo se ne vedrà una selezione che non deluderà le aspettative di una mostra che è veramente diventata sino-italiana e permette di vedere e capire le idee e la creatività della nuova generazione Z italiana e cinese.

La mostra si può vedere nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Apertura mattutina su prenotazione. Per informazioni rivolgersi al Museo Baracca: tel. 0545.299105, mail museobaracca@comune.lugo.ra.it.