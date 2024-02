Cotignola ricorda il pittore Claudio Montini con la mostra "The end"

Domenica 3 marzo 2024 alle 17 all’Ex Ospedale Testi di Cotignola (Ravenna), il Museo Civico Luigi Varoli inaugura la mostra "Claudio Montini. The End. Paesaggio con dolcissima fiera", a cura di Massimiliano Fabbri e Federico Settembrini, che documenta e presenta per la prima volta un corpo consistente della sorprendente produzione del pittore cotignolese Claudio Montini (1956-2021), offrendo uno sguardo su di una ricerca sommersa ma potente, complessa e quasi sconosciuta al pubblico.

Il progetto espositivo, realizzato grazie al sostegno e al contributo della famiglia Montini e preceduto da un restauro che ha coinvolto una cinquantina di opere selezionate dall’archivio dell’artista e da una campagna fotografica che ha mappato la sua quasi intera produzione pittorica (circa centocinquanta dipinti), è accompagnato da un catalogo, a cura di Marilena Benini, che raccoglie, oltre ai testi critici di Franco Bertoni, Emilio Dalmonte, Massimiliano Fabbri, Claudio Musso e Massimo Pulini, una settantina di opere, di cui una sessantina figurano in mostra, a disegnare un percorso espositivo che non procede in ordine cronologico ma che accosta per affinità, soggetti e stesure pittoriche, temi e temperature, superfici e scenari, creando stanze narrative e teatrali, come ambienti abitati da apparizioni e presenze.

La mostra sarà aperta dal 4 marzo al 5 maggio, orari di apertura venerdì 16.30-18.30; sabato 10-12 e 15.30-18.30; domenica 10-12 e 15.30-18.30. Con il sostegno e contributo della famiglia Montini e la collaborazione degli amici di Claudio e di Primola per la stanza Le avventure di Tristano. Per informazioni www.museovaroli.it, mail: museovaroli@comune.cotignola.ra.it, telefono: 0545.908810; 320.4364316.