Musica, spettacoli e Sunymao: per 3 giorni Marina diventa capitale del cosplay

Per tre giorni Marina di Ravenna diventa una capitale per gli amanti del cosplay. Dal 3 al 5 giugno piazza Dora Markus ospita infatti la "Marina Cosplay Night", un weekend all'insegna di musica, divertimento e animazione. Tutti gli eventi saranno presentati da Sunymao, cosplayer, cantante e volto televisivo di All Togeteher Now.

A Marina di Ravenna di potranno trovare stand a tema fumetto, cultura pop, nerd, per tutti gli amanti di videogiochi, cartoni animati giapponesi ('anime' detto in giapponese). Si potrà provare a sfidare avversari e amici con i divertenti giochi da tavolo e inoltre si potranno ammirare le sfilate a tema Star wars e cosplay.

Tanti eventi sul palco: dai live canori alla gara cosplay, dalle esibizioni K-pop (gruppi di ragazzi o in singolo che ballano musica pop orientale) fino a un dj set a tema sigle di cartoni animati e videogiochi. Apertura stand dalle 17, spettacoli dalle 18.