Musica e gastronomia alla Festa dei volontari

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Festa dei volontari di Lido di Classe che presenta un ricco programma. Il ricavato verrà usato per beneficenza. L'appuntamento è per domenica 24 settembre: dalle 12 alle 20 si mangia e si beve in compagnia. Alle 16 è previsto il concerto dei Mobius. Alle 18.30 sul il palco cittadino di piazza Caboto spazio al saluto delle autorità locali.