Musica, poesia, lotteria e prelibatezze tipiche alla 'Festa della Pace per l’Ucraina'

Domenica 27 agosto dalle ore 17 l'Associazione Malva – ucraini di Ravenna invita la cittadinanza alla Festa della Pace per l’Ucraina in occasione della Giornata del Indipendenza del Ucraina presso la Rocca Brancaleone di Ravenna. Il Giorno del Indipendenza del Ucraina si celebra il 24 agosto e commemora la dichiarazione d’indipendenza dall’Unione Sovietica del 1991. È la Giornata cruciale nella storia moderna del Paese. Per tutti gli ucraini nel mondo è il 'Giorno del Compleanno' della loro Patria. Una festa cui si uniscono gli ucraini di Ravenna.

Durante il concerto della festa saranno proposte alcune poesie dei 'pilastri' della letteratura ucraina: Taras Shevchenko, Lesja Ukrainka ed Ivan Franko. Si ascolta tanta musica della bandura – lo strumento tipico ucraino e canzoni del coro. Si svolgerà anche la raccolta fondi per gli aiuti umanitari in Ucraina. Nello stand informativo si potrà prendere un souvenir ucraino. Alla fine della festa si terrà la lotteria fra i donatori con in palio un mosaico creato della vice presidente dell'Associazione Malva Iryna Sorokina, da poco laureata all’ Accademia delle Belle Arti. Al bar della Rocca si potrà assaggiare un aperitivo con pietanze ucraine fra cui i famosi “varenyky”, tortelli ripieni conditi con pancetta.