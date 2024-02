Dai Kyuss ai Queens of Stone Age alla carriera solista: al Bronson arriva Nick Oliveri 

Un pezzo dei leggendari Kyuss arriva al Bronson giovedì 7 marzo. Si tratta di Nick Oliveri, il più folle, eccessivo e incontrollabile della band, che ha seguito Josh Homme nei Queens Of The Stone Age, militato nei temibili Dwarves e dal 1997 è alla testa come cantate e bassista dei Mondo Generator, dal 2003 il suo principale progetto che prende il nome dal titolo di un brano da lui scritto e contenuto nell’album “Blues for the Red Sun” dei Kyuss, l’opera fondamentale dello stoner rock.

Casademoni, in apertura, è invece il progetto perlopiù acustico di Alberto Casadei (Solaris), impegnato in un alternative-folk ispirato dai grandi nomi del genere degli anni ’90, accompagnato alla batteria da Glauco Taddei. L’album d’esordio registrato, mixato e masterizzato assieme ad Andrea Cola (Sunday Morning) è tuttora inedito e vedrà la luce (si spera) nel 2025.