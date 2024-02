Sacco a pelo, torcia e pigiama per "Una Notte al Museo" Classis 

Nell’ambito della rassegna "RavennAntica for kids primavera", dopo la grande partecipazione dello scorso anno, sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, al Classis Ravenna viene riproposta "Una Notte al Museo!", occasione unica per conoscere e scoprire, in modo divertente e originale, la collezione museale del Classis Ravenna cimentandosi in mitologiche avventure.

Se avete un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni, siete curiosi e temerari e volete vivere un’esperienza fuori dal comune, spiegano gli organizzatori, non vi resta che presentarvi al museo muniti di un sacco a pelo, un materassino, una torcia e un pigiama!

Il programma prevede dalle ore 19.30 alle 20.30 l'arrivo presso la biglietteria del Museo Classis (via Classense 29 – Classe), con accoglienza, sistemazione per la notte e saluti ai genitori. Alle 21 inizio dell’avventura in museo e alle 23.30 tutti a nanna fino al mattino, con colazione prevista alle 7.30 colazione. Alle 8 arrivo dei genitori e saluti con arrivederci alla prossima avventura.

L’intera iniziativa è condotta e sorvegliata dalle educatrici museali di RavennAntica. Prenotazione obbligatoria, costo del biglietto 40 euro a partecipante tutto compreso. Per le iscrizioni: telefonare dalle 10 alle 17 allo 0544.473717 entro giovedì 22 febbraio.