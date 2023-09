"Nudi", i ragazzi di Marescotti sbarcano al teatro comunale di Russi

Indirizzo non disponibile

Giovedì prossimo, 7 settembre, alle 21 al Teatro comunale di Russi (via Cavour 10), andrà in scena la Compagnia del Baccano con lo spettacolo “Nudi”.

Sul palco otto giovani attori: Alex Bagnari, Alex Pistone, Alice Casadio, Chiara Penserini, Edoardo Liverani, Federico Valentini, Giorgia de Bastiani, Massimiliano Farina. Sono ex allievi delle ultime edizioni dell’Accademia Teatrale, guidata Ivano Marescotti, che affronteranno con ironia tematiche legate alle relazioni umane, in un crescendo di umorismo e spunti di riflessione per il pubblico.

E’ stato lo stesso Marescotti a curare la regia di “Nudi” fino agli ultimi giorni della sua vita, affiancato da Giorgia De Bastiani. Lo spettacolo è stato presentato per la prima volta con due sold out al teatro Socjale di Piangipane nell’aprile scorso.

La rappresentazione teatrale si aprirà con una pièce che vede un conflitto familiare nascere da un banale scherzo. Da questo scherzo emergeranno segreti e bugie che feriranno tutti i presenti e metteranno in luce loro malgrado conflitti tra familiari e segreti inconfessati.

Il secondo atto vede in scena un esilarante esibizione di sei pazienti psichiatrici dove ciascuno vanta e racconta il proprio disturbo ossessivo compulsivo in attesa dell’arrivo dello psicologo che, a sua volta, è affetto dalla sindrome di Tourette. A loro insaputa sono stati convocati lo stesso giorno e alla stessa ora e si troveranno a risolvere i loro disturbi con una terapia di gruppo fuori dal comune.

Conclude lo spettacolo una cena tra amici di lunga data il cui protagonista è lo smartphone, divenuto ormai la black box della nostra esistenza. E diventa un serio problema di relazione se i suoi contenuti vengono allo scoperto.

Ingresso 15 euro; info e prenotazioni 3386418161 - 3280126247; Prevendite tramite Satispay