Cinema Gulliver Alfonsine: la nuova programmazione settimanale

Sarà molto incentrata sulla Giornata della Memoria la programmazione del Cinema Gulliver di Alfonsine. Si parte con "Perfect Days" di Wim Wenders in sala da venerdì 26 a lunedì 29 gennaio. Venerdì, sabato e domenica ci sarà un'unica proiezione alle 21, domenica si raddoppia, con una proiezione alle 16 e una alle 21. Sabato 27 gennaio, alle 16, sempre per la commemorazione della Shoah e nell'ambito della rassegna "Pomeriggi in famgilia" va in scena "Arf" di Simona Cornacchia e Anna Russo.

Giovedì 25 Gennaio con proiezione unica alle 21 in scena "One Life" di James Hawes. Film che sarà in sala anche giovedì 1° febbraio, ancora alle 21, dopo i due giorni di chiusura del martedì e del mercoledì.