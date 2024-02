A Russi tornano le letture animate per bambini

Alla Biblioteca comunale di Russi continuano gli appuntamenti per coinvolgere e appassionare i più piccoli alla lettura per il progetto "Letture animate". Organizzati in collaborazione con il gruppo di lettori volontari, i due nuovi appuntamenti di letture animate sono pensati per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e sono basati su temi comuni come l’amicizia, i sentimenti e il rispetto delle diversità.

Il programma prevede un primo incontro sabato 24 febbraio alle 10.30 e un secondo evento il 16 marzo sempre alle 10.30, nella sede della biblioteca in via Godo Vecchia,10. E' consgilgiata la prenotazione, chiamando direttamente in biblioteca allo 0544.587640 o inviando una mail a biblioteca@comune.russi.ra.it.