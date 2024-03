Con Sole e Baleno al Teatro Rasi si racconta una "favola" anarchica e moderna

Il regista e autore Pietro Babina e il musicista Alberto Fiori portano al Teatro Rasi "Sole e Baleno", nell'ambito de La Stagione dei Teatri, venerdì 5 e sabato 6 alle 21, domenica 7 aprile alle 15:30.

In "Sole e Baleno", la struttura drammaturgica riprende quella de "L’Opera da tre soldi" di Brecht e Weil, pensata in un allestimento prevalentemente sonoro. Sul palco, una messa in scena ridotta ai minimi termini. Dialoghi, canzoni e musica elettronica dipanano un racconto che riunisce le parabole di Giulietta e Romeo e Sacco e Vanzetti in un unico dramma, in cui agiscono i grandi motori della tragedia: amore e morte, potere e ingiustizia. Il racconto si ispira, in modo libero, a una storia realmente accaduta in Italia negli anni Novanta del ‘900, quella di Sole e di Baleno, due giovani uniti da un amore assoluto – e dal loro idealismo – che si scontrano con un potere e una società che prima reprime e uccide, poi riflette.

Il lavoro di Babina è caratterizzato da una ricerca attenta che indaga i linguaggi emergenti prodotti dalle nuove tecnologie in relazione alla drammaturgia e alla messa in scena. Nel suo percorso artistico, di oltre trent’anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, fra i quali più volte il premio UBU.

Un'opera originale di teatro musicale, con testo di Pietro Babina e musica di Alberto Fiori. In scena: Serena Abrami, Pietro Babina, Alberto Fiori. Una produzione di Mesmer e Compagnia Orsini. Con il sostegno di Ravenna Teatro, Agorà, Spazio Zut, Culturara/Casa della Cultura Italo Calvino, Giordano Bruno.

Costo dei biglietti: settore unico 18 euro, ridotto 16, under 25 10. La biglietteria è aperta al Teatro Rasi in via di Roma 39 Ravenna (tel. 0544 30227) il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento.