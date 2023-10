Ottobre Musicale: sul palco il trio della Young Musicians European Orchestra

Indirizzo non disponibile

La rassegna “Ottobre Musicale” organizzata nella Sala Corelli del Teatro Alighieri da Emilia Romagna Concerti presenta nel suo terzo appuntamento di venerdì 13 ottobre, alle 21, un nuovo trio composto da alcuni giovanissimi musicisti che fanno parte della Young Musicians European Orchestra. Si tratta del violinista Alban Lukaj, della violoncellista Raffaella Cardaropoli e del pianista Piero Cinosi che eseguiranno il Trio n. 1 in si maggiore op. 8 di Brahms e il Trio élègiaque n. 1 di Rachmaninov. “Raffaella e Alban - dice il Maestro Paolo Olmi - sono due cardini della nostra Orchestra e hanno un rapporto con la musica da camera all’insegna dell’energia e della passione; con loro anche una formazione molto particolare come il Trio con pianoforte diventa eloquente e coinvolgente per il pubblico”. Biglietti: 5 euro.