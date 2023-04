Giochi, sculture e un gonfiabile alto 6 metri: per Pasqua tornano le "Uova ad arte"

Cervia si accende con la rassegna "Primavera Marittima" che porta in centro tante feste e spettacoli. Si comincia nel weekend di Pasqua con il ritorno di "Uova ad Arte". Dall'8 al 10 aprile artigiani e artisti saranno presenti in piazza Garibaldi con i loro banchi per esporre incredibili opere d’arte, le sculture-uova realizzate con materiali incredibili come il ghiaccio, la ceramica, il metallo e persino lo zucchero. Ma non è tutto: il gruppo di pittori “Il Menocchio” dipingerà le uova in tempo reale.

Ma la vera star della piazza sarà un uovo artistico gonfiabile alto 6 metri, che non passerà di certo inosservato. Per i più piccoli, ci saranno giostre gonfiabili e un’area dedicata al tiro a segno, mentre una zona con transenne di legno ospiterà laboratori e spettacoli per bambini. Area Bimbi attiva dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Laboratori e attività su prenotazione al 353-4389724 Mamma Bio. Divertimento anche in piazzetta Pisacane, dove i più piccoli potranno divertirsi all’angolo giochi, mentre in viale Roma dove si potranno riscoprire i giochi antichi di legno e nel piazzale Ascione sono in programma spettacoli, laboratori, musica, DJ set e concerti che si svolgeranno sul palco per tutto il periodo.

Il programma

Sabato 8 aprile

In piazza Garibaldi 10:00/12:00 aperta casina trucco e musica; ore 15:00 laboratorio “coloriamo le uova”; ore 17:00-18:00 baby dance. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio.

In piazza Pisacane ore 16.00 Bubucaccia alle uova, in collaborazione con i Commercianti della Piazzetta, al termine merenda e apertura dell’uovo gigante.

Domenica 9 aprile

In piazza Garibaldi 10:00/12:00 aperta casina trucco e musica; ore 15:30 spettacolo Mary poppins con bolle, ore 17:00 apertura uovo gigante. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio.

In piazza Pisacane dalle 16 Laboratorio Pasquale disegni e collage con materiali alternativi. Ore 18.30 DJ set con “Belle”.

Lunedì 10 aprile

In piazza Garibaldi 10:00/12:00 aperta casina trucco e musica; ore 17:00 pignatta per tutti i bimbi. Casetta truccabimbi aperta mattina e pomeriggio.

In piazza Pisacane, dalle 16.00 Letture a cura di Gianni Giancarlo Giunchi: ridiamo a crepapelle.