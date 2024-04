Da Pasquino a Galli e Mannocchi: si parla di attualità con i protagonisti delle conversazioni di "Fratture"

A Lugo nasce una nuova rassegna culturale, promossa dal Comune di Lugo in collaborazione con Pandora Rivista, dal titolo “Fratture. Conversazioni sul presente”. Gli incontri si terranno venerdì 12 e sabato 13 aprile.

In un momento storico che vede sorgere nuovi conflitti, in un contesto già segnato da crisi e instabilità, non è mai stato così importante avere strumenti per capire e orientarsi. Come è possibile la forza di uno sguardo lungo e di una visione di ampio respiro? Come cartografare la realtà difficile in cui ci troviamo, trovando anche percorsi per ripensarla e riorientarla?

A partire da queste domande si snoderà un percorso di tre incontri che inizierà venerdì 12 alle ore 17 con Carlo Galli, Professore Alma Mater di Storia delle dottrine politiche, uno dei maggiori filosofi politici italiani. Con il Professor Galli ci interrogheremo sulla tensione tra emergenza e normalità in un periodo di sconvolgimenti, a partire dalla sua Lectio dal titolo “Crisi, emergenza, eccezione. Vecchie e nuove sfide alla normalità”.

Subito dopo, alle 18, Francesca Mannocchi - giornalista, reporter, saggista e documentarista, inviata di guerra tra le più note e apprezzate - porterà la sua testimonianza e la sua riflessione su “La guerra infinita: il mondo tra vecchi e nuovi conflitti”.

La rassegna si concluderà il giorno successivo, sabato 13 alle ore 11:45, con una Lectio di Gianfranco Pasquino, Professore emerito di Scienza politica Università di Bologna, uno dei più autorevoli politologi italiani, sulla forza e le difficoltà delle democrazie, in un anno in cui molte di esse vanno incontro ad appuntamenti elettorali e sono alle prese con molteplici sfide esterne e interne.

Gli incontri si svolgeranno tutti nel Chiostro del Carmine di Lugo, con ingresso da piazza Fabrizio Trisi. L’ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata sul sito https://www.pandorarivista.it/eventi/.

Pandora Rivista (https://www.pandorarivista.it) - con un quadrimestrale cartaceo, una versione online, un Festival annuale, un programma di eventi, la realizzazione di ricerche e una serie di contenuti multimediali tra cui un videopodcast - è un progetto culturale che mira a costruire uno spazio di dibattito di qualità e di approfondimento, per aiutare a capire le grandi trasformazioni del nostro tempo.

I protagonisti

Carlo Galli è professore Alma Mater, già Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna. È stato Presidente della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Ha ideato e dirige numerose collane scientifiche presso editori quali il Mulino e Laterza ed è Direttore della rivista “Filosofia politica”. Nei suoi studi ha affrontato la storia del pensiero politico moderno e contemporaneo, confrontandosi con autori quali Machiavelli, Hobbes, Weber e Schmitt. Tra le sue pubblicazioni: “Democrazia, ultimo atto?”, “Ideologia” e “Forme della critica. Saggi di filosofia politica”.

Francesca Mannocchi è giornalista, saggista e documentarista. Collabora da anni con testate nazionali e internazionali e con diverse televisioni. Si occupa principalmente di migrazioni, guerre e Medio Oriente e ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan e Ucraina. Ha diretto con il fotografo Alessio Romenzi il documentario “Isis, Tomorrow” presentato alla 75° Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Tra le sue pubblicazioni: “Lo sguardo oltre il confine. Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi”, “Bianco è il colore del danno” e “Io Khaled vendo uomini e sono innocente”.

Gianfranco Pasquino è allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori ed è professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei. È stato direttore della rivista “il Mulino” e Presidente della Società Italiana di Scienza Politica. Si è a lungo occupato dello studio dei sistemi politici, delle questioni legate alla cittadinanza e alla democrazia e dell’analisi del sistema politico italiano. Tra le sue pubblicazioni: “Il lavoro intellettuale. Cos’è, come si fa, a cosa serve”, “Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana” e “Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica".