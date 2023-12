Piadina, porchetta e trattori: "I Cotadà in festa" a Casola Valsenio

Orario non disponibile

Dal 16/12/2023 al 17/12/2023

Casola Valsenio

Sabato 16 e domenica 17 dicembre appuntamento a Casola Valsenio con l’evento “I Cotadà in festa a Chesla”.

Sabato 16 dicembre dalle 14.00 ritrovo dei trattori presso l’officina Baldassarri in via 1° Maggio (zona industriale di Casola Valsenio). Dalle 18.00 apericena con piadina, porchetta e i drink del “Civico 18”. Dalle 21.00 Festa con Radio Studio Delta nella tensostruttura riscaldata.

Domenica 17 dicembre dalle 9.00 ritrovo dei trattori presso l’officina Baldassarri in via 1° Maggio.

Alle 11.00 benedizione di Santa Lucia dei mezzi agricoli con Don Massimo.

Alle 12.00 pranzo presso la zona industriale di Casola Valsenio a cura della Pro Loco di Borgo Rivola (Prenotazioni: 3338606335 – 3385333059).

Conclusione alle 14.00 con la sfilata dei trattori per le vie del paese e a seguire giochi a tema presso l’officina Baldassarri.