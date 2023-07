'Pinocchio' inaugura la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella

Parte giovedì 6 luglio alle ore 21:15, l’edizione 2023 della rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compresa nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Pro Loco di Brisighella, la rassegna proseguirà per tutti i giovedì sera di luglio, per un totale di quattro appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. L’inaugurazione è affidata alla compagnia “Accademia Perduta” con lo spettacolo “Pinocchio”, l’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi, riletta da Marcello Chiarenza, diretta da Claudio Casadio e interpretata da Maurizio Casali e Mariolina Coppola, in una rappresentazione in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico.

Lo spettacolo

In scena la bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare. Un ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Non ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere e andare a spasso, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino, magari per bene. In un percorso di crescita, scopre l’amore filiale e la responsabilità verso quel padre che lo ha sempre amato e aspettato. Pinocchio di “Accademia Perduta” racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, rendendolo protagonista indiscusso di uno spettacolo: un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare…

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà giovedì 13 luglio con “Il lupo e i sette capretti” della compagnia “TCP - Tanti cosi progetti”, storia di un lupo che desidera divorare sette capretti e aspetta l’occasione favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. Tra stratagemmi e travestimenti, riesce a prenderne sei. Il settimo capretto, rifugiatosi dentro la pendola, al ritorno della madre la informa dell’accaduto. Mamma capra all’inizio si dispera, ma poi cerca il lupo e, con astuzia, troverà il modo di salvare i suoi piccoli e ad avere la meglio sul “cattivo”. Giovedì 20 luglio sarà la volta di un altro classico, “La Bella e la Bestia” de “Il Baule Volante”. Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino. In chiusura di rassegna, giovedì 27 luglio, “La Bella Addormentata?” della compagnia “Proscenio Teatro”, uno spettacolo in cui il palcoscenico diventa un Museo dedicato alle favole più conosciute di ogni tempo! La sala dove si effettua lo spettacolo è quella dedicata a La Bella Addormentata nel bosco; all’ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere: innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista! Tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all’altro…

Ingresso gratuito. Info: 0546 994405 – 0546 81166 – 0546 21306 www.accademiaperduta.it