Si presenta il libro "Design dentro e oltre la pandemia"

Venerdì 22 settembre, alle 17.15, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche a Faenza ospita la presentazione del libro Design dentro e oltre la pandemia. Il valore della comunicazione sociale di Lorenzo Volpe e Manuela Zambianchi, pubblicato da Homeless Book in forma di e-book scaricabile gratuitamente.

È possibile trovare un nuovo modo di progettare, una campagna sociale, per affrontare una pandemia? Ma soprattutto come lo farebbe un giovane studente dell'ISIA di Faenza? Questa è la sfida lanciata all’autore, Lorenzo Volpe, dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS e La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese. Con il supporto della docente e ricercatrice, Manuela Zambianchi, è stato realizzato un percorso di studio e di progettazione in grado di aprire nuovi scenari progettuali e di affrontare emergenze pandemiche.



Quando, ormai più di due anni fa, l’OMS dichiarò la Pandemia per il nuovo virus Sars-Cov-2, il mondo intero si trovò difronte a un evento destinato a mutare rapidamente i modelli di vita, le relazioni sociali, la didattica scolastica e universitaria e il mondo del lavoro. Una Pandemia, per le sue caratteristiche di rapidità diffusiva e gravità, può essere considerata, e vissuta, come un vero e proprio evento traumatico collettivo, in grado di abbattere sicurezze psicologiche, modelli di vita, abitudini, quando non provocare lutti familiari.



La ricerca ha inteso creare un insieme di comunicazioni sociali volte a promuovere la salute e ridurre la diffusione di questo virus. Rappresenta un riuscito tentativo di coniugare, di integrare due differenti ambiti del sapere, dell’investigazione e della conoscenza in funzione di promozione sociale: la Psicologia della Salute ed il Design della Comunicazione. I lettori troveranno infatti il modo per ampliare le conoscenze per quanto riguarda le dimensioni psicologiche legate alla salute per il Covid-19, magari confrontando loro stessi e le loro risposte emotive, cognitive, di comportamento concreto in risposta al virus. Al tempo stesso potranno riflettere su questi temi grazie ai messaggi che sono stati creati e che nella loro formula riflessiva, ma anche accattivante, si propongono come mezzo godibile sul piano estetico, ma con un forte messaggio da lasciare loro.



Nel maggio 2023, un ulteriore evento traumatico collettivo, in parte simile ed in parte differente per caratteristiche e impatto psicologico, ha colpito il territorio romagnolo, e in modo determinante Faenza. La presentazione del libro, proprio per il tema trattato, verrà arricchita con alcune riflessioni sull'alluvione, sostenute anche da una breve presentazione dei risultati della ricerca condotta da Manuela Zambianchi sulle reazioni psicologiche della popolazione colpita.



Dopo i saluti iniziali di Edo Miserocchi (Presidente di Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS), Maria Concetta Cossa (Direttore di ISIA Faenza) e Niccolò Bosi (Presidente del Consiglio Comunale di Faenza), interverranno Manuela Zambianchi (docente presso l’Istituto Universitario ISIA Faenza e tutor della ricerca), Lorenzo Volpe (autore libro e studente ISIA Faenza), Eugenia Tognotti (docente, saggista ed editorialista). Le conclusioni saranno affidate a Everardo Minardi (gia? professore ordinario di sociologia). Seguirà un brindisi presso il Museo Malmerendi (via Medaglie d’oro, 51, Faenza, con accesso dal giardino confinante).