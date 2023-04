La primavera sboccia in centro storico: torna in piazza "Ravenna in Fiore"

Sboccia la primavera con "Ravenna in fiore". Sabato 22 e domenica 23 aprile, il tour della manifestazione florovivaistica organizzato da Piazze in Fiore, trasformerà Piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, anche rari e da collezione che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esemplari perfetti per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. I floricoltori sapranno consigliare come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Si potranno acquistare piante fiorite e gemmate come camelie, ortensie, begonie e gerani anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate: le surfinee, le potunie e il loro ibrido: le million bells; i fiori, più piccoli rispetto a quella della petunia, in un solo vaso vanno dal rosa, al bianco, al viola, al giallo. Coltivate in giardino, in terrazzo o appese in un bel paniere regaleranno allegrai per tutta la stagione.

Per gli amanti dei colori vivaci imperdibili orchidee, dipladenie, e il mesembriantemo, detto anche amico del sole, una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati. E ancora Rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, saranno tra le protagoniste di questa mostra mercato fra le più apprezzate in città. Da non perdere le ibride di Tea dai colori rosa e magenta, il colore dell’anno secondo Pantone.

In piazza Kennedy arrivano anche ginseng, curcuma e cicas, sia grandi che piccole che donano un tocco esotico ai nostri spazi casalinghi. Chi è alla ricerca della pianta perfetta per creare siepi maestose troverà le bouganville spettacolari e già di grandi dimensioni, gelsomini profumatissimi e le clematidi. Queste ultime, perenni di tipo arbustivo, volubile o rampicante possono essere alte fino a dieci metri e più. La tendenza è quella di mischiarle all’interno delle siepi per donare colore e profumo.

Gli amanti delle piante grasse, succulente e rare troveranno tante varietà nella mostra-mercato cittadina, inoltre anche particolari composizioni di grasse da collezione, aloe vera e le sempre più ricercate piante verdi, di origine tropicale, regine del florovivaismo, apprezzatissime anche dai giovani attenti alle nuove tendenze green: filodendro, calatea, la dracena e il caladium. Non mancheranno le erbe aromatiche e bio da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze, dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole e tante tipologie di peperoncini in vari livelli di piccantezza.

Infine piante erbacee perenni di colori e tipologie differenti, cespugli da fiore, ulivi, agrumi e limoni. A integrazione del mercato dei fiori si troveranno pure gli stand di artigianato selezionato e articoli per il giardino con vasi e contenitori, anche di grandi dimensioni, per completare la proposta vivaistica, seguendo la tendenza del garden design o, per chi lo necessita, del “Giardino terapeutico (healing garden)” realizzato per soddisfare le esigenze di chi soffre a livello psicologico, emotivo, spirituale, riabilitativo. È dimostrato infatti che molte persone ritrovino l’equilibrio psico-fisico tramite la connessione con la natura, che dona conforto e distrae dai problemi umani.

Inoltre nel weekend si potrà visitare Palazzo Rasponi dalle Teste, proprio in Piazza Kennedy, aperto a ingresso libero sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 11 alle 18.30. Il sabato sarà visitabile anche l’orto botanico, chiamato anche il giardino delle erbe dimenticate, di piazzetta Serra (tra piazza Kennedy e il duomo), dalle ore 9 alle ore 12.30.