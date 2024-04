A Massa Lombarda un mese di eventi tra Festa della Liberazione e 1° Maggio

Indirizzo non disponibile



Iniziano sabato 6 aprile gli eventi che ruotano intorno a tre date cruciali della storia massese e italiana: il 13 aprile, 79º Anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo; 25 aprile, Anniversario nazionale della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo; 1° maggio, Festa dei Lavoratori.

Incontri, proiezioni, mostre, visite, inaugurazioni, presentazioni libri e biciclettate accenderanno la luce per non dimenticare.

Il Programma

Sabato 6 aprile alle ore 20:30 si terrà presso la Sala del Carmine “Operation Wowser”, la proiezione delle riprese originali girate durante i bombardamenti che il 9-10 aprile 1945 sconvolsero la zona. L’iniziativa è a cura di Marco Dalmonte (Associazione Senio River 1944-1945).

Mercoledì 10 aprile alle ore 20:30 presso la Sala Zaccaria Facchini avrà luogo l’intervento dal titolo “Le radici della Costituzione di fronte a premierato e autonomia differenziata” dello storico Davide Conti.

Sabato 13 aprile è l'anniversario della Liberazione di Massa Lombarda dal Nazifascismo. Alle ore 10 la Sala del Carmine apre le porte alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” di Massa Lombarda per la visione del film documentario “Il volto della guerra. Massa Lombarda sotto le bombe 1944/1945” prodotto da ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Domenica 21 aprile ANPI organizza, al Club ‘91 di Via Borgo Pescatori, il “Pranzo della Liberazione”. Il ricavato del pranzo verrà utilizzato per finanziare i progetti dell’Istituto Comprensivo Francesco d’Este svolti in collaborazione con ANPI di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Mercoledì 24 aprile alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra ospitata dalla Sala del Carmine dal titolo “Il Lavoro e il Primo Maggio”. Con questa mostra si intende esaltare il valore del lavoro attraverso la storia della sua celebrazione iniziata il 1 maggio 1890. La ricorrenza era concepita come giornata di testimonianza delle condizioni dei lavoratori e della volontà di lottare per migliorarle. L’esposizione curata da ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, resterà visitabile fino al 5 maggio.

Martedì 25 aprile è la Celebrazione del 79° Anniversario della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo.

Il programma è molto ricco e si parte con la deposizione di corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa Serraglio. A seguire, alle 9.15 si terrà la Santa Messa alla Chiesa di San Paolo. Alle 10 partirà il corteo che va da Piazza Matteotti a Piazza Umberto Ricci dove verranno deposte le corone al Monumento ai Caduti Partigiani. In Piazza Matteotti si svolgerà l’inaugurazione della targa commemorativa dedicata a Giacomo Matteotti nel 100º anniversario del suo assassinio. L’evento vedrà i saluti di: Daniele Bassi, Sindaco e Presidente del Comitato Unitario Antifascista di Massa Lombarda; Matilde Donati, giovane iscritta ad ANPI; Mauro Remondini, Presidente di ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Inoltre gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “L. Quadri” di Massa Lombarda presentano: “Poesie in Libertà”

Alle 14:45, da Piazza Umberto Ricci scatta la tradizionale biciclettata dal titolo “In bici nella Memoria” con arrivo a via Vignole. A ogni tappa breve esposizione dei fatti accaduti e al termine un buffet di ristoro. Il tour è a cura dell’ANPI - sez. “Giuseppe Baffè”.

Le iniziative proseguono domenica 28 aprile con la visita guidata al Campo di Prigionia di Fossoli (Mo) a cura del Gruppo Alpini di Massa Lombarda. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro venerdì 19 aprile. Per info contattare Umberto al 335 1467313 o Giovanni al 348 2766260.

Mercoledì 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro si terrà alle ore 10:30, in Piazza Matteotti, un comizio di CGIL e CIA con tanto di distribuzione del garofano rosso.

Alle ore 14:45 sempre in Piazza Matteotti partirà la Pedalata del Primo Maggio co-organizzata dal Comune di Massa Lombarda, CGIL, CIA, Pro Loco e Comitato Soci di COOP Alleanza 3.0.

Gli eventi si concluderanno venerdì 3 maggio alle ore 20:45 al Centro di Quartiere di Fruges (via E. Ricci 3/N) con la presentazione del libro “Repressione. Storia della giustizia fascista”. Nell’incontro curato da CGIL e ANPI sez. “Giuseppe Baffè” sarà presente l’autore Andrea Valentinotti.