Dodici musicisti da undici Paesi del mondo: ecco i primi nomi protagonisti del Beaches Brew festival 2024

Un giro del mondo attraverso la musica e le sue infinite declinazioni sulla spiaggia di uno dei bagni più iconici della Riviera romagnola: dal 4 al 6 giugno torna Beaches Brew, festival nato nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti. Una kermesse che si è affermata negli anni fino a diventare punto di riferimento per la sperimentazione e per i nuovi suoni nel panorama italiano e internazionale. A poco meno di tre mesi dal via, si comincia a configurare il programma dell’undicesima edizione del festival.

Protagonisti saranno dodci artisti, in arrivo da undici diversi paesi del mondo, con cinque debutti nazionali. Al glam no wave degli "Special Interest" da New Orleans farà da controcanto il rock blues contaminato con i ritmi della musica africana dei nigeriani "Etran De L’Aïr"; al punk tagliente delle inglesi "Lambrini Girls", tra le protagoniste più interessanti della scena alternativa di Brighton, si affiancherà il suono onirico del fenomenale "Ustad Noor Bakhsh", maestro pakistano del Benju (cetra a tasti tipica del Belucistan) che a settantotto anni è diventato un caso a livello globale grazie al suo album di debutto Jingul. La trascinante new wave disco del collettivo "Baby's Berserk", diviso tra Toronto e Amsterdam (il suo debutto omonimo è uscito a settembre per la berlinese Toy Tonics), si incontrerà con il pop esplosivo del kenyano "Kabaushé", capace di fondere psych-soul, gospel, trap e freak funk per dare vita a live-performance al limite dell’esperienza rituale; le influenze latino-americane della selector cubana "Cami Layé Okùn", con il suo funk afro-caraibico, saranno infine il perfetto complemento del groove di "Dj Fitz", ospite immancabile della serata di chiusura del festival.

Doppia presenza a Beaches Brew nel 2024 per "Nyege Nyege", collettivo fondato undici anni fa a Kampala (Uganda) per sostenere la musica di artisti africani, che organizza eventi, residenze, festival e gestisce due etichette discografiche: a Beaches Brew presenterà Aunty Rayzor, producer nigeriana che fonde potenti beat hiphop con l’afrohouse, utilizzando sia l’inglese che il nativo linguaggio Yoruba, e la franco ghanese Pö, artista poliedrica che porterà a Marina di Ravenna l’inedito universo sonoro del suo debut album Cociage (Hakuna Kulala, 2023), tra ambient spettrale, post punk e polifonie a cappella.

Due saranno anche gli artisti di casa Bongo Joe, etichetta nata dall’omonimo negozio di dischi di Ginevra, all’Hana-Bi per presentare Yalla Miku, ensemble che unisce musicisti provenienti dall'Africa e protagonisti della fervida scena musicale elvetica in un mix elettrizzante di strumenti tradizionali (gnawa marocchino, guembri, krar), house, elettronica e groove krautrock, e il duo Cyril Cyril, formato dai fratelli Cyril Yeterian e Cyril Bondi, che attraverso chitarra, batteria e synth percorre abilmente la tradizione musicale orientale, africana e occidentale creando un’atmosfera psichedelica capace di spaziare dal folk al rock.

La line-up verrà completata nelle prossime settimane con un annuncio che comprenderà gli artisti italiani del festival - una presenza fondamentale, a riprova della costante vocazione allo scouting sul territorio che da sempre costituisce un marchio di fabbrica dell’attività di Bronson.

Confermando il suo format di evento a ingresso libero e gratuito, l’undicesima edizione di Beaches Brew è presentata da Associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna.