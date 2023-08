Tra autori e street food: torna "Cervia Gusta Libro"

Prende il via venerdì 18 agosto, alle ore 21.30, e prosegue fino a doemnica 20 sotto la Torre San Michele, nel cuore di Cervia, la nona edizione di CerviaGustaLibro. La manifestazione ideata e condotta dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, per gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia, il Consorzio Cervia Centro e l’associazione culturale Cervia Bell’Italia, è un format di narrazione per storie di gusto.

Si alza il sipario venerdì alle ore 21.30. Ospite d’eccezione di CerviaGustaLibro23 sarà lo storico dell’alimentazione e scrittore Alberto Grandi, autore, fra gli altri, del libro “Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing sui prodotti tipici” (Mondadori). Il volume, un vero bestseller, parte dal presupposto che i prodotti tipici italiani sono buonissimi, ma la loro storia è in larga misura inventata. Nell’anno della candidatura della cucina italiana a patrimonio mondiale dell’Unesco, Alberto Grandi è uscito sul Financial Times dicendo che la tradizione, anche quella culinaria, è tutta una invenzione. La carbona? Inventata persino lei, come il tiramisù e ogni altro piatto della nostra cucina, la più amata e la più imitata al mondo. Letizia Magnani parlerà di questo con Alberto Grandi. Con loro sul palco ci sarà anche il sindaco di Cervia, Massimo Medri.

Come sempre, CerviaGustaLibro propone per gli appassionati gourmet e per i golosi il Villaggio dello street food di qualità. Saranno presenti nel villaggio, di fronte al palco, il food truck di Sa vut con birre artigianali e cocktail, Manicaretto, roulotte d’epoca specializzata nel cibo più autentico di tutti, le polpette, in diverse versioni. Lo chef Marco propone poi le chizze reggiane, gnocco fritto ripieno di cose buone, infine per addolcire la bocca la gelateria Mascarpone si presenta in una Apecar colorata, con gusti di gelato artigianale.

Il cartellone di incontri prosegue sabato 19 agosto, quando arriverà a Cervia, dalla Svizzera, un’altra autrice nota per la sua critica accesa al cibo industriale. Nel salotto letterario di Letizia Magnani arriva infatti Monia Caramma, divulgatrice considerata fra le 100 donne più autorevoli italiane nel mondo da Forbes e autrice del libro “La verità, vi prego, sul cibo. Manuale di sopravvivenza alimentare” (Mind edizioni). Essere la spina nel fianco dell’industria alimentare è un dovere dei consumatori e dei cittadini, per garantire a tutti cibo salubre e di qualità.

CerviaGustaLibro23 termina domenica 20 agosto, con la serata interamente dedicata al mondo del vino. Saranno ospiti Luca Gardini e alcuni dei più bravi produttori di vino italiani e internazionali. The Wine Killer, il più grande degustatore di vini al mondo, Luca Gardini accompagnerà il pubblico in una serata unica, che prenderà il via dalla presentazione della nuova guida de l’Espresso “I 1000 vini d’Italia” (Le guide de l’Espresso), curata proprio dal sommelier più noto al mondo.