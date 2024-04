Giochi all'aperto, visite guidate, laboratori: il programma dell'Earth Day in Bassa Romagna

Venerdì 19 aprile alle 16.30 presso l'aula didattica del Parco del loto di Lugo è in programma un'esperienza ludico motoria dedicata ai bambini e ai loto papà intitolata "Come ragnetti tra gli alberi".

Corde e alberi saranno lo scenario di riferimento con le quali realizzare ragnatele fantasiose per piccoli protagonisti (età 3-6 anni con relativi fratelli e sorelle, tutti benvenuti), accompagnati possibilmente dai loro papà. A condurre l'esperienza sarà Roberto Calzolari del Ceas Fondazione Villa Ghigi, guida ambientale escursionistica e speleologica. È necessario indossare abbigliamento comodo. L'iscrizione è obbligatoria scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 299397, oppure 366 6156306. In caso di forte maltempo l'attività sarà rinviata a data da destinarsi.

Sabato 20 aprile alle 10 appuntamento per bambini da 3 a 6 anni) a Casa Monti ad Alfonsine per attività all'aperto organizzate in collaborazione con la biblioteca "Pino Orioli". Un'occasione per sperimentare il nuovo sentiero tattile e gli insoliti allestimenti del giardino, conoscere la natura attraverso il gioco dei pipistrelli e dedicarsi alle letture con mamma e papà. Attività gratuita su prenotazione allo 0545.299675.

Lunedì 22 aprile dalle 9 alle 16 nell'etnoparco dell'Ecomuseo delle erbe palustri, a Villanova di Bagnacavallo, si apre la rassegna per le scuole "Educazione alla vita all'aria aperta e a lavorare con le mani", con tante mostre laboratorio: da "Giovanissimi scienziati" sul tempo che scorre sulla terra, a ceramiche artistiche delle terre del Lamone, a intrecci dal baule della nonna, la sartoria in cornice e ancora "Giardinieri in erba". Dalle 16 alle 18 si prosegue con i giochi del cortile e giocare con niente per genitori e insegnanti, con presentazione del libro "Carlo delle cicogne". Il 30 aprile un nuovo appuntamento con le scuole a partire dalle 10 con le mostre laboratorio e i giochi del cortile. Informazioni allo 0545 280920, mail erbepalustri.associazione@gmail.com.

Domenica 28 aprile dalle 15.30 alle 17.30 al Podere Pantaleone di Bagnacavallo sono in programma i laboratori nel bosco con "E se fossi una rana?": lettura, disegno e scrittura ai bordi dello stagno per ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni e le loro famiglie. Partecipazione gratuita e posti limitati. Indossare scarpe chiuse. Per informazioni e prenotazioni contattare l'Ufficio Turismo della Bassa Romagna allo 0545 280898 (da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30).

La Giornata della Terra è una manifestazione ambientale per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia; si è celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970, un anno dopo l’incidente a una piattaforma petrolifera al largo di Santa Barbara in California che causò la fuoriuscita di circa dieci milioni di litri di petrolio in mare per 11 giorni, e che colpì moltissimo l’opinione pubblica. Dal 1970 il movimento Earth Day è cresciuto costantemente e oggi coinvolge 193 paesi in tutto il mondo. Le iniziative sono promosse dal Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.