Un ricco programma di eventi a Solarolo per le celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione

Solarolo festeggerà il 79° Anniversario della Liberazione con un ricco calendario di eventi in programma dal 10 al 25 aprile. Sono varie le iniziative, promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ANPI sezione Teodosio Toni, all’insegna della commemorazione, della condivisione della memoria con le nuove generazioni, della celebrazione della pace e della democrazia.

Il 10 aprile si commemoreranno come da tradizione i caduti civili del paese. Trenta persone trovarono la morte a poche ore dalla liberazione, il 10 aprile 1945, nel crollo della torre della Rocca, minata e fatta saltare dai tedeschi. Solarolo fu liberata il giorno seguente dalle truppe del II Corpo polacco, il cui ingresso fu preceduto da forti bombardamenti che, oltre a mietere ulteriori vittime fra la popolazione, uccisero anche sei partigiani incaricati dal CLN di espletare mansioni civili in vista dell’arrivo degli alleati.

Dall’inizio del mese di aprile, l’ANPI curerà l’apposizione di legnetti con campanellino all’albero presente nel giardino dell’ex Torre Manfrediana: ogni legnetto rappresenta una vittima civile durante la Seconda Guerra Mondiale. Il vento farà muovere i campanellini, per cui i caduti parleranno ancora alla comunità, tenendo vivo il loro ricordo.

Il Programma

Mercoledì 10 aprile - Anniversario del Martirio dei Solarolesi

Dalle ore 09:00 alle 19:00 in piazza Garibaldi la sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo sarà presente con un gazebo per l’iniziativa “Un fiore per i nostri caduti”, distribuendo i garofani da depositare sotto la Torre Manfrediana a ricordo delle vittime solarolesi della Seconda Guerra Mondiale

Ore 19:00 ritrovo davanti alla Torre Manfrediana per un minuto di raccoglimento e a seguire interventi dell’ANPI e dell’Amministrazione Comunale

Giovedì 11 aprile - Anniversario della Liberazione di Solarolo

Ore 09:00 - Inaugurazione delle panchine “La veglia dei papaveri” in via Bachelet, a cura dell’ANPI, con la partecipazione degli studenti dell’I.C. Bassi

Ore 18:45 - Ritrovo in Piazza Garibaldi e a seguire corteo commemorativo con banda musicale per rendere omaggio ai Cippi e Monumenti dei Caduti con posa di fiori e corone di alloro

Ore 19:30 - Santa Messa dedicata ai Caduti, presso la Chiesa Arcipretale

Ore 20:30 - Presso l’Oratorio dell’Annunziata, presentazione del volume “Fascisti contro la democrazia” (Einaudi Editore) con l’autore Davide Conti, storico e già consulente della Procura di Bologna e di Brescia. Incontro a cura dell’ANPI

Giovedì 25 aprile – Festa della Liberazione d’Italia

Ore 20:30 - Presso l’Oratorio dell’Annunziata, Concerto della Liberazione, con il Gruppo Vocale Arcangelo Corelli. Iniziativa promossa dall’ANPI



Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.