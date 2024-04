Al via il Festival dei 'Corti da Sogni': ci sarà anche un omaggio a Ivano Marescotti

Prende il via l'11 aprile il Festival Corti da Sogni. Giunta alla 25esima edizione, quest'anno la manifestazione rende omaggio a Ivano Marescotti con un premio dedicato all'attore che andrà al miglior interprete nell’ambito dei corti italiani finalisti. Il premio vuole ricordare la figura di Marescotti, il suo grande impegno e l’entusiasmo nel formare e lanciare i giovani nel campo del teatro e del cinema. Il liceo artistico Nervi Severini di Ravenna ha realizzato un piccolo busto che verrà consegnato al vincitore o alla vincitrice della neonata sezione.

La manifestazione si articolerà in diversi momenti. Le proiezioni prenderanno il via giovedì 11 aprile al cinema Mariani per poi proseguire dal 16 al 20 aprile al teatro Rasi di Ravenna e al cinema Mariani. Un ulteriore appuntamento è annunciato in estate, all’Arena del Sole di Lido di Classe, con i corti a tema ambientale della sezione Green Planet. Ospite speciale della 25esima edizione sarà il pluripremiato regista Enzo d’Alò che terrà una masterclass con gli studenti delle scuole superiori e parteciperà alla serata finale del festival.

Per quanto riguarda il concorso internazionale, dei quasi 1.000 cortometraggi giunti in selezione sono 64 i selezionati alla fase finale, in rappresentanza di 19 paesi. Le nazioni più rappresentate sono Italia, con 18 corti in concorso, seguita da Francia con 9, Spagna con 7, Iran con 6 e Germania con 4. Figurano poi opere provenienti da Polonia, Slovenia, Regno Unito, Israele, Turchia, Canada, Australia, Romania, Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud, Egitto, Olanda, Irlanda.

I Corti d'autore della Fice

Ogni anno la Federazione dei Cinema d’Essai seleziona corti italiani e internazionali che poi sono proposti nelle sale riconosciute dalla FICE. Grazie alla collaborazione con Cinemaincentro, il festival propone tre dei cortometraggi selezionati dalla prestigiosa federazione del cinema d’autore.

Al festival saranno presentati i cortometraggi:

- CARAMELLE di Matteo Panebarco

- RECOMATERNA di Giuseppe Sangiorgi

- LE VARIABILI DIPENDENTI (vincitore David di Donatello 2023) di Lorenzo Tardella

Edo Tagliavini e il laboratorio al lice Nervi-Severini

Durante l’anno scolastico il regista Edo Tagliavini ha tenuto un corso di cinema al liceo artistico Nervi Severini al termine del quale è stato realizzato un cortometraggio che sarà presentato al festival. Le classi, che hanno frequentato il laboratorio, sono state la quarta e la quinta H dell’indirizzo multimediale. Le insegnanti e gli insegnanti coinvolti sono Nicola Caruso, Claudio Marcone, Dorina Pignatelli e Luana Vacchi.

"Il laboratorio intensivo di regia – spiega Edo Tagliavini – è mirato a rafforzare gli strumenti creativi per la messa in scena di un cortometraggio/prodotto audiovisivo, partendo da un ‘ripasso’ teorico del linguaggio cinematografico visto in soluzioni visive insolite, fino alla realizzazione di un piccolo corto pensato e girato dai ragazzi stessi. L'idea che sta alla base, pur cercando con i mezzi a disposizione di ottenere un prodotto godibile, è finalizzata al far capire come passare dalla parola scritta all'immagine, senza essere didascalici o banali, correndo anche il rischio di sbagliare, ma ben venga se ciò porta a comprendere la correttezza di una scelta filmica. Il corto pensato è un piccolo lavoro a matrioska, un corto nel corto nel corto dove, parlando di incubi scolastici, i ragazzi hanno dato corpo a ironiche paure quotidiane".

Le sezioni e i corti in concorso

EUROPEAN SOGNI AWARD

La giuria: Matteo Cirillo (Autore, attore, regista) Tiziano Gamberini (Cinemaincentro e Cinema Mariani), Edo Tagliavini (regista)

I corti in concorso: Grass on your class di Claire Barrault (Francia); Actos por partes di Sergio Milán (Spagna); See you soon di Jules Renault (Francia); La Reproduction di Jean-Marie Villeneuve (Francia); Calf di Jamie O’Rourke (Irlanda), La gran Obra di Lora Alex (Spagna); On the Police's account di Romain Tamino Forge (Francia); How to bury a fish di Elsa van Damke (Germania); The Inheritance di Marian F?rcu? (Romania); Your scissors near my ears di Carlos Ruano (Spagna); Ecroma Teio di Frédéric Uran, Kevin Poezevara (Francia).

SOGNI D’ORO (fiction internazionale)

La giuria: Federica Ferruzzi (responsabile comunicazione Ravenna Teatro), Franco Savelli (membro del circuito Europa Cinemas) e Andrea Valmori (direttore artistico del NOAM Film Festival, docente e divulgatore culturale)

I corti in concorso: Skin di Leo Behrens (USA), Spider-Zan di Maryam Khodabakhsh (Iran); You look gorgeous di Ruichen Zhang (China); The gold teeth di Alireza Kazemipour (Iran); Gift di Yuichiro Nakada (Giappone); I promise you Paradise di Morad Mostafa (Egitto); Busan, 1999 di Thomas Percy Kim (South Korea).

PREMIO GIUSEPPE MAESTRI (cortometraggi d’animazione)

La giuria: Angelina Maestri, Flavio Fabbri, Camilla Panebarco, Silverio Piolanti e Virginia Gambatesa

I corti in concorso: Scale di Joseph Pierce (Inghilterra), In the shadow of cypress di Hossein Molayemi, Shirin Sohani (Iran); Daisy di Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora, Shecid Domínguez Aguilera (Spagna); Spring Waltz di Stefano Lorenzi, Clelia Catalano (Italia); Extinct di Raúl Díez Rodríguez (Spagna); Wait for me in a dream di Natalia Durszewicz (Polonia); Deadline di Gilboa Idan (Israele).

MADE IN ITALY (fiction italiana)

La giuria: Alberto Beltrani (consigliere delegato del circuito sale Cinemaincentro e vicepresidente di Fice Emilia-Romagna), Paolo Galassi (regista), Corrado Ravaioli (giornalista ed esperto di comunicazione)

I corti in concorso: My name is Aseman di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti; Ultraveloci di Paolo Bonfadini, Davide Morando; Sei mesi dopo di Chiara Sfregola; La legge del mercato di Alessandro Panza; Scam Poetry di Carlo Piscicelli; Reem Al Shammary: The Bedouin Boxeur di Mattia Ramberti; Menomale di Alberto Palmiero; La petite mort di Emanuele Daga; SeMe di Lucia Bulgheroni

PREMIO IVANO MARESCOTTI

La giuria: Matteo Cavezzali (scrittore e fondatore e direttore artistico del ScrittuRa festival), Lucia Vasini (attrice teatrale e cinematografica), Riccardo Marchesini (regista)

Per il premio Marescotti è presente una cinquina di candidati.

Si contenderanno il premio: Jamak Sotoudek, protagonista del cortometraggio My name is Aseman di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti; Stefano Tetti protagonista di Ultraveloci di Paolo Bonfadini e Davide Morando; Valentina Martone e Alberto Palmiero interpreti di Menomale di Alberto Palmiero; Riccardo Martone protagonista di La petite mort di Emanuele Daga.



FILM SCHOOL (cortometraggi realizzati da scuole e università di cinema)

La giuria: classe Prima C Liceo scientifico Oriani di Ravenna, professoressa coordinatrice Angela Malfitano.

I corti in concorso: Der frau ein wolf di Fragale Fabiana (Germania), Katvoman di Hadi Sheibani (Iran), Amaranta di Jessica Mariani (Italia), Hi Grandpa di Aleksander Pakulski (Polonia), Chimborazo di Keila Cepeda (Spagna), Others remeined silent di Matic Štamcar (Slovenia), The steak di Kiarash Dadgar Mohebi (Iran), Malyshka di Daniel Peña (Spagna), Hardflip di Katharina Sporrer (Germania).

GREEN PLANET

La giuria è affidati a esperti del mondo scientifico: Giovanna Morigi (fisica quantistica e docente alla Saarland University), Pierluigi Randi (meteorologo e presidente di Ampro) e Vanessa Spadavecchia (scienziata ambientale)

The last rhino di Guillaume Harvey (Canada); Sirens di Ilaria Di Carlo (Italia); Footprint di Mustafa Alami (Iran); Un animal di Kevin Lameta (Francia); Enjoy your meal di Kienzle Sofie, Manzke Christian (Germany); Panier de Crabes di Certain Sylvain (Francia); On the 8th Day di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (France); La montee di David Tessier; Il Binario Morto di Antonio Maciocco (Italia).

MITICI CRITICI

La giuria: scuola media Ics Novello, classe terza E Istituto Guido Novello. Coordinatrice professoressa Caterina Sansoni

I corti in concorso: Bezorgd di Ruud Satijn (Olanda); Niente di Eugenia Costantini (Italia); Amina di Serena Tondo (Italia); Take care of yourself di Sarah Jane Lessio (Italia); Ovo di Stiv Spasojevic (Francia); Tre ragazzi di Gianfranco Boattini (Italia).

GREEN SCHOOL

La giuria è composta: classe seconda E, istituto Montanari. Professoressa coordinatrice: Viviana Marchetti

I corti in concorso: Enjoy your meal di Christian Manzke (Germania); Kreta the Time Traveler di Ilg?n Saçan, Gül?ah Özdemir Koryürek (Turchia); For you di Luca Paulli (Italia); Grogh. Story of a beaver di Gianni Zauli e Alberto Baioni (Italia); The last rhino di Carl-Emmanuel Blanchet (Canada); On the 8th Day di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (Francia); Bird Drone di Radheya Jang Jegatheva (Australia).

Programmazione

GIOVEDI’ 11 APRILE – cinema Mariani

DOPPIA PROIEZIONE (turno ore 18 e turno ore 21)

The last rhino di Guillaume Harvey (Canada)

SIRENS di Ilaria Di Carlo (Italia)

Footprint di Mustafa Alami (Iran)

Un animal di Kevin Lameta (Francia)

Enjoy your meal di Kienzle Sofie, Manzke Christian (Germania)

Panier de Crabes di Sylvain Certain (Francia)

On the 8th Day di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (France)

La Montée di David Tessier (Francia)

Il binario morto di Antonio Maciocco (Italia)

MARTEDI’ 16 aprile – Teatro Rasi

ORE 20.30

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella (Italia)

The Inheritance di Marian F?rcu? (Romania)

I promise you Paradise di Morad Mostafa (Egitto)

La Reproduction di Jean-Marie Villeneuve (Francia)

Caramelle di Matteo Panebarco (Italia)

Reem Al Shammary: The Bedouin Boxeur di Mattia Ramberti (Italia)

Ecroma Teio di Frédéric Uran, Kevin Poezevara (Francia)

Wait for me in a dream di Natalia Durszewicz (Polonia)

Recomaterna di Giuseppe Sangiorgi (Italia)

La legge del mercato di Alessandro Panza (Italia)



MERCOLEDI’ 17 aprile – Teatro Rasi

ORE 8.30

Categoria Film School

Hardflip di Katharina Sporrer (Germania)

Malyshka di Daniel Peña (Spagna)

Der frau ein wolf di Fabiana Fragale (Germania)

Hi grandpa di Aleksander Pakulski (Polonia)

Katvoman di Hadi Sheibani (Iran)

Chimborazo di Keila Cepeda (Spagna)

The steak di Kiarash Dadgar Mohebi (Iran)

Others remained silent di Matic Štamcar (Slovenia)

Amaranta di Jessica Mariani (Italia)



ORE 20.30

You look gorgeous di Ruichen Zhang (China)

How to bury a fish di Elsa van Damke (Germania)

Deadline di Idan Gilboa (Israele)

Busan, 1999 di Thomas Percy Kim (South Korea)

Cortometraggio realizzato dagli studenti del liceo artistico guidati dal registaEdo Tagliavini

My name is Aseman di Ali Asgari, Gianluca Mangiasciutti (Italia)

On the Police's account di Romain Tamino Forge (Francia)

Spider-Zan di Maryam Khodabakhsh (Iran)

La petite mort di Emanuele Daga (Italia)

Extinct di Raúl Díez Rodríguez (Spagna)



GIOVEDI’ 18 aprile – Teatro Rasi

Ore 9

Categoria Green School

Enjoy your meal di Sofie Kienzle, Christian Manzke (Germania)

Kreta the Time Traveler di Ilg?n Saçan, Gül?ah Özdemir Koryürek (Turchia)

For you di Luca Paulli (Italia)

The last rhino di Carl-Emmanuel Blanchet (Canada)

On the 8th Day di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (Francia)

Bird Drone di Radheya Jang Jegatheva (Australia)

Grogh. Storia di un castoro di Gianni Zauli, Alberto Baioni (Italia)



Ore 20,30

PREMIAZIONE SEZIONE GREEN SCHOOL

Daisy Aditi Dixit di Joffrey Atienza Zamora, Shecid Domínguez Aguilera (Spagna)

Menomale di Alberto Palmiero (Italia)

Your scissors near my ears di Carlos Ruano (Spagna)

La gran Obra di Alex Lora (Spagna)

In the shadow of the cypress di Hossein Molayemi, Shirin Sohani (Iran)

PREMIAZIONE SEZIONE FILM SCHOOL

Skin di Leo Behrens (USA)

Sei mesi dopo di Chiara Sfregola (Italia)

Grass on your class di Claire Barrault (Francia)



VENERDI’ 19 aprile CINEMA MARIANI

ORE 9.00

Categoria Mitici Critici

Gift di Yuichiro Nakada (Giappone)

Bezorgd (At a glance) di Satijn Ruud (Olanda)

Niente di Eugenia Costantini(Italia)

Amina di Serena Tondo (Italia)

Take care of yourself di Sarah Jane Lessio (Italia)

Ovo di Stiv Spasojevic (Francia)

Tre ragazzi di Gianfranco Boattini (Italia)



ORE 20.30 TEATRO RASI

Spring waltz di Stefano Lorenzi, Clelia Catalano (Italia)

Actos por partes di Sergio Milán (Spagna)

The gold teeth di Alireza Kazemipour (Iran)

Scam Poetry di Carlo Piscicelli (Italia)

Calf di Jamie O´Rourke (Irlanda)

Ultraveloci di Paolo Bonfadini, Davide Morando (Italia)

See you soon di Jules Renault (Francia)

Scale di Joseph Pierce (Inghilterra)

SeMe di Lucia Bulgheroni (Italia)

PREMIAZIONE SEZIONE MADE IN ITALY

SABATO 20 aprile

Ore 10 – CINEMA MARIANI

Incontro con le scuole superiori con il maestro di animazione Enzo d’Alò

Proiezione del film “Mary e lo spirito di mezzanotte”

Ore 20,30 – TEATRO RASI

Serata finale festival con proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori