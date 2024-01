"Martiri delle Foibe": le iniziative a Cervia per il Giorno del Ricordo

Indirizzo non disponibile

Cervia celebra il Giorno del Ricordo dedicato ai “Martiri delle Foibe” e all’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Il 10 febbraio alle 11 l’Amministrazione comunale deporrà la corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe” (in fondo a via Pegaso). Giovedì 1 febbraio alle ore 16.00 nella Sala Rubicone apertura della Mostra d’arte “Ricordi… tra guerra ed esodo” di Onorio Bravi, a cura dell’Associazione culturale “Menocchio” in collaborazione con Anpi Cervia.La mostra rimarrà aperta fino al 18 febbraio tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Mercoledì 7 febbraio alle ore 16.30 in Biblioteca, conversazione dell’artista Vittorio d’Augusta, nato a Fiume, con l’artista Onorio Bravi e il presidente provinciale dell’Anpi Ravenna Renzo Savini sul Giorno del ricordo. A cura dell’ANPI Cervia. Da mercoledì 7 a sabato 17 febbraio in Biblioteca, mostra di libri dedicati alle Foibe e alle vittime dell’esodo istriano, organizzata dalla Biblioteca comunale.

Sabato 10 febbraio alle ore 16.30 nella Sala Rubicone visita guidata a cura dell’artista Onorio Bravi alla mostra “Ricordi… tra guerra ed esodo” alla presenza dell’assessore alla cultura Cesare Zavatta e del presidente provinciale dell’Anpi Ravenna Renzo Savini.