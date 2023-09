Bontà, degustazioni, divertimenti e musica alla Sagra di Pentecoste

Con il gettone numero 392 della Sagra di Pentecoste forzatamente stoppato a poche settimane dal via dalla devastante alluvione dello scorso maggio, la ripartenza della Pro Loco di Castel Bolognese si chiama ‘Pentecoste Castèl tè bota’. Dal 14 al 17 settembre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il supporto della BCC della Romagna Occidentale, il cuore di piazza Bernardi tornerà a pulsare a festa. Un segnale importante di ripresa dopo gli ingenti danni provocati dall’acqua alla città, ai locali e alle attrezzature utilizzate per le logistiche delle varie manifestazioni nel centro storico.

“E’ l’abbraccio il comune denominatore di questo appuntamento materializzato in tempi record, e tra mille difficoltà logistiche, per dare un importante segnale di ripartenza e continuità con il passato – spiega il presidente della Pro Loco di Castel Bolognese, Daniele Bambi -. Proporzioni e dinamiche organizzative sono inevitabilmente diverse rispetto a quelle della nostra storica Sagra di Pentecoste ma, dopo tutto quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, l’importante era, semplicemente, esserci”.

"La Sagra di Pentecoste è un evento di grande importanza per il nostro territorio. Non solo un momento di festa e divertimento, ma anche un'opportunità unica per riunirci come comunità e celebrare i valori che ci uniscono. Questo evento testimonia l’efficienza di un'organizzazione motivata e puntuale, fatta da volontari che si impegnano per il fine comune. Le parole di incoraggiamento che in questa edizione sono state associate al nome della sagra, con riferimento alla ripartenza dopo il dramma dell'alluvione, ci ricordano il senso di appartenenza e di solidale partecipazione alla vita della comunità", commenta Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

Il programma

Il 14 settembre si comincerà alle ore 19 con l’apertura dello stand gastronomico, pronto a distribuire specialità e manicaretti rinomati in tutta la Romagna, e l’aperitivo di inizio festa. Alle 20.45, riflettori puntati sul palco per il ‘Galà di danza e ginnastica ritmica’ presentato da Agorà Danza, Danza & Danza e Il Cigno. Al termine, spazio al format ‘Musica per Caso’ fino a tarda sera tra stand, aperitivi e show a sette note curati da ‘Go! Giovani Operativi’, una realtà impegnata anche ai fornelli per alcune interessanti aggiunte al menù tradizionale come il pollo fritto, la polenta ai funghi e le proposte vegane.

Il 15 si partirà alla stessa ora con la ‘Degustazione con delitto – Bere un calice di vino può essere pericoloso?’. Un quesito a cui dare risposta insieme al noto sommelier Alessandro Dalmo, protagonista del romanzo giallo ‘Il caso Matias Ora’, tra indizi e false prove. Un appuntamento della durata di un’ora su prenotazione (tel. 338.1274770 con quota di partecipazione di 15 euro). Il pacchetto comprende quattro calici di vino, una copia del romanzo e il premio al miglior detective che si aggiudicherà la visita e la degustazione in una cantina della ‘Strada della Romagna’ a cura di ‘Strada del Sangiovese’. Dalle 20.30 ‘Basterdjazz’ in concerto e dj Fabio Marchi in consolle. Alle 21 ecco ‘Castello di Moda’, sfilata con imprese e attività locali coordinata da Claudia Bellini. Una serata presentata da Laura Miuccia Padovani che prevederà pure la premiazione del concorso ‘Lo stilista di domani’.

Il 16 tutto pronto già dal pomeriggio con la ‘Caccia al tesoro fotografica’ dell’Associazione Genitori con tanto di merenda a tutti i partecipanti e premi alle prime tre squadre classificate. In contemporanea, ecco la visita guidata ‘Mura e torrioni di Castello’ a cura del Museo Civico con ritrovo al giardino ‘Guidi Aicardi’ all’angolo tra le vie Costa e Umberto I°. Stand gastronomico aperto dalle 18 poi il ringraziamento dell’amministrazione comunale ai volontari e alle associazioni schierate in prima linea durante l’emergenza alluvione. Chiusura affidata al gruppo spettacolo ‘Club Maurys’.

Gran finale il 17 con le attrazioni pomeridiane della ‘Visita alle opere di arte sacra ‘A. Biancini’,’ presso la chiesa di San Francesco, e ‘Pompieropoli’ con prove di abilità e divertimento per i bambini dai 3 ai 13 anni che sognano di diventare provetti Vigili del Fuoco insieme al personale del Comando VVF di Ravenna. Gustose pietanze in distribuzione allo stand gastronomico dalle 17.30 poi lo show ‘Four4chette e G&G’, l’immancabile tombola con montepremi da 4mila euro animata dal comico Marco Dondarini e il live dei ‘Garage Band, Koppertoni e Harem’. Tutte le sere presenti gli stand delle cantine vitivinicole locali, mercatino hobbisti e creativi ed esposizioni artistiche.