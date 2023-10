La Sagra del vino romagnolo fa 61: a Cotignola festa in centro fino a domenica

È tutto pronto a Cotignola per la tradizionale Sagra del vino tipico romagnolo, che nel 2023 spegne 61 candeline. La festa è in programma da giovedì 5 a domenica 8 ottobre nel centro cittadino. Oltre al vino e le tipicità gastronomiche, ci saranno numerosi spettacoli, concerti, eventi culturali, proposte ludiche, mostre d'arte, laboratori e letture per bambini, mercatino e hobbisti.

Lo stand gastronomico "La ca' di mèt" apre ogni sera alle 19 (la domenica anche a pranzo) e propone cappelletti, orecchioni, garganelli curzul e polenta; carne alla griglia e stufato di pecora con patate; patate fritte e verdure gratinate; taglieri misti e vegetariani; piadina e pizza fritta farcita e non, oltre a diversi dolci. Inoltre, ogni sera a partire dalle 21 piazza Vittorio Emanuele II ospiterà uno spettacolo, rigorosamente a ingresso gratuito.

Programma

Si comincia giovedì 5 ottobre alle 18.30 con l’accensione della fontana di Bacco e il brindisi benaugurante per l’inizio della nuova edizione. Dalle 20 in piazza c’è l’esposizione di auto d’epoca con Crewiser Garage american vintage cars e alle 20.30 lo spettacolo musicale del gruppo rock’n’roll "P-51 Airplanes". Venerdì 6 ottobre alle 20.30 il concerto dei "Qluedo", gruppo che si ispira alla musica degli anni '80, con incursioni nella musica contemporanea.

Sabato 7 ottobre due appuntamenti dedicati ai bambini: il primo alle 10.30 alla biblioteca comunale con le letture per bimbi dai 3 anni "C’era una volta... La volpe e l’uva". A seguire, dalle 14 alle 16 alla Scuola arti e mestieri (via Cairoli, 6) il laboratorio gratuito "Pelagalletto contenitori pelosi, pelosini e pelosetti in argilla". Iscrizione obbligatoria scrivendo a postaselvatica@gmail.com.

Sempre sabato torna in piazza anche la Festa dello sport, a cura dell’Amministrazione comunale e delle associazioni sportive del territorio. Un corposo programma di iniziative cominciato la scorsa settimana con incontri e attività ludico-motorie all’interno delle scuole, che vede il suo momento culminante alle 16.30 con la parata delle associazioni sportive, accompagnate dalla banda filarmonica "Ludovico Ariosto" di Ferrara e le consuete premiazioni delle eccellenze sportive. Alle 20.30 salirà sul palco il comico Duilio Pizzocchi, con i suoi personaggi, dal camionista Ermete Bottazzi a Donna Zobeide, da Cactus alla signora Novella.

Particolarmente ricco il programma di domenica 8 ottobre: si parte alle 10.30 con la festa della Madonna del Rosario, che prevede la processione dalla chiesa della collegiata e a seguire la santa messa. Durante l’intera giornata e tutti i pomeriggi della sagra del vino c’è la pesca di beneficenza presso i portici della collegiata; il ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali. Alle 11 merenda contadina nel giardino di casa Varoli e alle 12 apertura dello stand gastronomico che sarà attivo fino alla sera. In piazza dalle 15 ci sarà il rito della pigiatura dell’uva a piedi scalzi, come una volta, accompagnata dai ballerini delle Comete di Romagna e dalla musica dei Melardot, mentre alle 16 c’è il grande spettacolo «Dedicato a voi - Silvagni, Argelli e Giacomoni» con l'orchestradi Vanessa Silvagni. Alle 18 nella chiesa del Pio suffragio c’è la seconda edizione del concerto «In canto di vino», con il coro Alea città di Cotignola e il coro «Henry Dunant» di Lugo.

Mostre ed eventi collaterali

In occasione della sagra saranno visitabili diverse mostre: a palazzo Sforza fino al 15 ottobre c’è "I Liverani - Gigi e Demo, tangenze e divergenze", a cura di Aldo Savini, mentre nel chiostro della collegiata di Santo Stefano (piazza Vittorio Emanuele II) è allestita "Amor e cuor gentile", esposizione di ceramiche artistiche di Eleonora Dalmonte. La rete d’imprese Cotignola Invita propone "La Torre viola": aperitivi, cibo da strada e dj set dagli anni '80 al ritmo brasiliano, passando per il rock, nel giardino della Torre d’Acuto. Venerdì 6 e sabato 7 dalle 19, domenica 8 dalle 16. Tutte le sere le vie del paese saranno animate dalle bancherelle del mercatino con hobbistica, vintage, prodotti tipici. Tornano anche i ragazzi di "E’ pastròcc" che venerdì e sabato dalle 19 e domenica dalle 11, nel giardino di casa Varoli accolgono tutti quelli che hanno voglia di divertirsi e stare insieme bevendo un buon drink e sorseggiando il vino delle cantine del nostro territorio. La sagra del vino ospita anche quest’anno Degusto con gusto: tutte le sere dalle 19 aspetta i visitatori nei pressi della piazza con la baracchina e le sue specialità.

La Sagra del vino tipico romagnolo è organizzata dalla Pro loco di Cotignola, che quest’anno festeggia i sessant’anni di attività, in collaborazione con la rete di imprese Cotignola Invita e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.