Musica, trekking urbano e visite guidate per celebrare il re goto: torna la Settimana di Teodorico

Dal 30 agosto al 3 settembre prende vita a Ravenna la terza edizione della Settimana di Teodorico. A metà strada dal 2026, anno nel quale si celebreranno i 1500 anni dalla morte del Re goto, la rassegna nata per accrescere la conoscenza del grande personaggio, si arricchisce quest’anno di momenti altamente significativi.

Sandra Manara, Direttore del Mausoleo e del Palazzo di Teodorico, che ha assunto in questo anno anche la direzione del Battistero degli Ariani, sottolinea: “Nelle prime stagioni abbiamo rafforzato nel pubblico la conoscenza dei “luoghi di Teodorico”, anche grazie alla collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, ormai assodata. Dopo la presentazione della nuova illuminazione del Mausoleo dello scorso anno, quest’anno vedrete in tutto il suo splendore la mirabile vasca del re goto restaurata, illuminata e … “musicata”. Da ora in poi il Mausoleo si visiterà accompagnati dalle note musicali che si riverberano sulla possente pietra di questo monumento unico: un nuovo modo di godere dei nostri monumenti ravennati anche con la luce della musica”

“Sono molto compiaciuto - dice Giorgio Cozzolino, Direttore Regionale Musei Emilia-Romagna - di vedere ultimati progetti intrapresi con grande professionalità e spirito di servizio, raggiunti anche grazie alle sinergie con il territorio”.

Il programma

La Settimana ha inizio, come di consueto, nel giorno della morte di Teodorico il 30 agosto presso il Mausoleo di Teodorico dalle ore 20 con l’evento “La Vasca del Re” celebrato dal Trio d'archi David dell'Accademia Pianistica "Incontri con il Maestro" di Imola. Sarà presentato il restauro del labrum in porfido, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna eseguito dal Laboratorio Del Restauro sotto la direzione dell’architetto Manara.

Giovedì 31 agosto dalle ore 17 alle 19 sarà possibile partecipare alla visita “I Battisteri al tempo di Teodorico: più voci a confronto”: si tratta di una visita particolare al Battistero degli Ariani e al Battistero Neoniano commentata da esponenti della cultura cittadina. Il giorno successivo venerdì 1 settembre sempre dalle ore 17 alle 19, “L'area Imperiale al tempo di Teodorico: più voci a confronto”. La visita guidata si svolgerà all’interno dell’area imperiale di Ravenna tra la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e il Palazzo di Teodorico. Gli eventi su prenotazione sono riservati a un massimo di 25 persone.

Sabato 2 settembre dalle ore 20 al Mausoleo di Teodorico si inaugura il nuovo impianto di amplificazione ad alta definizione: da questa sera la musica classica accompagnerà tutti i visitatori all'interno della Tomba di Teodorico. Nella stessa serata verrà presentata la nuova Epigrafe in pietra d'Aurisina donata dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis di Duino. Al termine, visita guidata per approfondire il restauro della vasca a cura del Laboratorio del Restauro Srl.

Anche questa terza edizione della Settimana teodoriciana si chiuderà con il Trekking urbano, previsto per domenica 3 settembre dalle ore 9 alle 13: una passeggiata cittadina guidata che partirà dal Mausoleo di Teodorico e ci condurrà al Palazzo di Teodorico, al Battistero degli Ariani e, infine, al Museo Nazionale di Ravenna. La pausa colazione si terrà presso il Mercato Coperto.