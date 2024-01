L'incoronazione di Poppea di Monteverdi apre la stagione dell'opera al Teatro Alighieri

Torna l'opera sul palco del Teatro Dante Alighieri di Ravenna e lo fa con un doppio appuntamento, venerdì 19 gennaio alle 20.30 e domenica 21 alle 15.30. Ad aprire la stagione 2024 sarà "L'incoronazione di Poppe" di Claudio Monteverdi, diretta per l'occasione da Pier Luigi Pizzi.

Curandone regia, scene, costumi e luci, Pizzi ha privilegiato l’universalità del racconto piuttosto che finti storicismi, con un’estetica tanto elegante quanto essenziale e ricca di simbolismo nel ritrarre il progressivo disfarsi di ogni scrupolo morale. La passione fra Poppea, interpretata dal soprano Roberta Mameli, e l’imperatore Nerone, portato in scena dal controtenore Federico Fiorio, sancisce infatti il trionfo dell’amore inteso come forza viscerale e irresistibile, davanti alla quale la virtù si arrende e il dovere impallidisce.

Già coinvolto con il suo Coro Cremona Antiqua nella Stagione 2021/22 per un altro caposaldo monteverdiano (L’Orfeo, sempre per la regia di Pizzi), Antonio Greco è maestro concertatore e direttore dell’Orchestra Monteverdi Festival - Cremona Antiqua. Il cast si completa con Josè Maria Lo Monaco, Enrico Torre, Federico Domenico Eraldo Sacchi, Candida Guida, Chiara Nicastro, Luigi Morassi, Luca Cervoni, Mauro Borgioni, Danilo Pastore, Francesca Boncompagni, Paola Valentina Molinari e Giorgia Sorichetti.

Giovedì 18 gennaio, alle 18, il Salone Nobile di Palazzo Rasponi (Piazza Kennedy) accoglie il primo degli appuntamenti Prima dell’opera, il percorso di incontri a ingresso libero dedicati ai titoli in cartellone e tutti affidati a Luca Baccolini, collaboratore di La Repubblica e redattore di Classic Voice.

La Stagione d’Opera e Danza 2024 è resa possibile dal sostegno del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura e dal contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Per informazioni e prevendita rivolgersi alla biglietteria del Teatro Alighieri (0544 249244 – www.teatroalighieri.org). Gli abbonamenti dell'opera sono in vendita da 35 a 100 euro; i biglietti da 15 a 45 Euro. Per gli under 18 il costo è di 5 Euro, per i possessori di Carta Giovani Nazionale il costo di platea e palchi è di 20 euro. Con l’app gratuita Lyri sottotitoli e trama del libretto sono disponibili in diretta su smartphone, in italiano e inglese.