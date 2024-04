Dal Mar, al Mic, passando per il Museo delle Cappuccine: parte la rassegna "Vengo anch'io"

Sette iniziative dislocate su cinque Comuni del ravennate, fra aprile e giugno: incontri per la cittadinanza organizzati dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, con la collaborazione di diverse biblioteche e musei romagnoli, che saranno i luoghi in cui si svilupperanno le iniziative stesse. E’ quanto promuove “Vengo anch’io. Per un sapere senza barriere”, che si sviluppa a partire da sabato 20 aprile fra Ravenna, Faenza, Lugo, Bagnacavallo e Castel Bolognese. Una manifestazione – nata da un progetto ideato dal Dipartimento con la collaborazione dei vari istituti coinvolti - che invita a riflettere sul ruolo della cultura e degli spazi che la promuovono, e lo fa senza perdere di vista gli eventi contingenti.

Non a caso, tre degli incontri, accomunati dal titolo “La storia virtuosa dei salvatori dell’arte”, raccontano l’esperienza dell’alluvione al museo Tramonti di Faenza, e del suo salvataggio: se ne parlerà nella data inaugurale (sabato 20 aprile alle 16.30 al MAR di Ravenna), ma anche il 18 maggio alle 17 al MIC di Faenza e martedì 28 maggio alle 18 al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, con la presentazione del libro “Fai per bene” scritto da Milena Camposanti Tramonti. Ma delle conseguenze dell’alluvione, che ha toccato quasi tutti i luoghi coinvolti dal progetto, e della grande mobilitazione culturale che ha permesso di salvare centinaia di opere e documenti, si parlerà praticamente in ognuna delle diverse iniziative.

Ma l’iniziativa si sviluppa anche su altre tematiche, sempre inerenti il ruolo della cultura. Lunedì 22 aprile alle 17, allora, la Biblioteca Manfrediana di Faenza ospita un incontro dal tema “Crescere lettrici e lettori: il futuro della lettura tra scuola e biblioteca”; mentre venerdì 3 maggio alle 17.15, alla biblioteca “Trisi” di Lugo, si parlerà di come “Curare la cultura: beni culturali tra salvaguardia e recupero”. L’ultimo spazio culturale coinvolto è la Biblioteca “Dal Pane” di Castel Bolognese, che ospita due incontri. Giovedì 23 maggio alle 18.30, Stefano Benazzi dell’Università di Bologna parlerà di “Origine e dispersione del Sapiens in Eurasia”; giovedì 27 giugno alle 10, a chiusura dell’intero ciclo, un incontro sul tema “L’importanza della prevenzione in archivi e biblioteche: come gestire le emergenze”, tornando appunto alle tematiche dedicate al post-alluvione.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. Al termine di ogni serata sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Per contatti e informazioni: dbc.segramministrativa@unibo.it.