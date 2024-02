Musica e design protagonisti al Mic delle ultime visite domenicali

Ultime due appuntamenti per le visite guidata domenicali alla scoperta delle collezioni del MIC Faenza. Si tratta di percorsi che raccontano di come le ceramiche abbiano da sempre caratterizzato la storia dell’uomo, la sua evoluzione, la creatività e la tecnica, in ogni epoca e in ogni luogo del mondo.

Il 18 febbraio, alle ore 16, è la volta di "Ceramica in musica". Innumerevoli sono gli esempi che testimoniano quanto la musica e la ceramica siano correlate, sia per la costruzione di strumenti musicali come le ocarine o le bottiglie fischianti delle civiltà precolombiane, sia per la sua raffigurazione su piatti e sculture che testimoniano quanto la musica sia stata fondamentale nel tempo di tutte le culture e civiltà. Durante la visita verranno fatti ascolti di musiche collegate alle ceramiche.

Il ciclo si conclude il 25 febbraio con "Ogni forma è design". Le forme e i decori degli oggetti ceramici raccontano usi e costumi della società, esplorano le diverse epoche evidenziandone le mode e gli sviluppi delle tecnologie. La visita si sviluppa attraverso le collezioni di ceramiche popolari, scoprendo forme originali e curiose, ci porta a conoscere la storia del design ceramico e le superfici ceramiche che dalle abitazioni del Rinascimento, arrivano ai giorni nostri.

Visita guidata inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Prenotazione obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org