Dai film Oscar all'omaggio a Marescotti: la nuova programmazione del cinema Gulliver

Il cinema Gulliver di Alfonsine propone nel week-end “La sala professori” film candidato all'Oscar 2024 come Miglior film internazionale, ambientato in una scuola in subbuglio per via di una serie di piccoli furti, dove le indagini di una giovane insegnate scateneranno una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Proiezioni da venerdì 22 a lunedì 25 marzo, tutti i giorni alle ore 21, e la domenica anche il pomeriggio, alle ore 16.

Per il "Giovedì da Oscar" invece il Gulliver poprone la replica straordinaria, alle ore 21, del film di Jonathan Glazer “La zona d'interesse”, recente vincitore di due statuette per il Miglior film internazionale e per il Miglior sonoro. Per apprezzare ancora di più il lavoro fatto sui suoni, che suggeriscono l'incubo di Auschwitz oltre il muro che separa il campo dalla villetta con giardino dove abita Rudolf Hoss con la moglie e i figli, il film verrà proiettato nella versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Con la proiezione al Gulliver di “Bérbablù”, inizia, giovedì 28 marzo, alle ore 21, “Omaggio a Marescotti”, rassegna di film, incontri ed eventi per ricordare Ivano Marescotti in occasione del primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2023. La rassegna, curata da Arci Ravenna in collaborazione con la moglie di Marescotti, Erika Leonelli, con Accademia Baccano, Proloco Alfonsine e con i comuni di Alfonsine e di Bagnacavallo, si svolgerà, fino al 2 maggio, in varie sedi, tra Alfonsine, Bagnacavallo e Villanova di Bagnacavallo.

Per il programma completo di "Omaggio a Marescotti" consultare la pagina dedicata del sito di Arci Ravenna: https://www.arciravenna.it/omaggio-a-ivano-marescotti/.

Costo dei biglietti dei "Giovedì da Oscar": 6 euro intero, 5 ridotto (soci Arci, invalidi e accompagnatori). Costo dei biglietti nel weekend: intero 7 euro, ridotto 6, invalidi e accompagnatori 5.