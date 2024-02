Scuole al cinema per "Arf", la storia del bambino allevato dai cani 

All’interno del programma di "Visioni Fantastiche, festival del cinema d’animazione" in cui sono gli studenti delle scuole dalla primaria alla secondaria superiore a trasformarsi in giurati, Start Cinema, in collaborazione con Genoma Films e Panebarco, ha deciso di regalare a tutte le classi che vorranno aderire la proiezione gratuita di "ARF", lungometraggio di animazione tratto dal libro "Il baffo del dittatore" di Anna Russo, che insieme a Simona Cornacchia è una delle registe del film.

Giovedì 14 marzo, alle 9, "ARF" sarà proiettato al cinema Jolly. In sala sarà presente anche la regista Simona Cornacchia, originaria di Faenza. All’animazione del film ha partecipato anche una giovane diplomata del liceo artistico "Pier Luigi Nervi" di Ravenna.

Idealmente ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale in una citta? di ispirazione mitteleuropea, il film racconta la storia di un bambino di nome Arf, una sorta di Mowgli del XX secolo, rimasto orfano e allevato da un branco di cani. Arf viene arrestato per furto e mandato prigioniero in un campo dove gli evidenti, tristi riferimenti storici, sono superati dalla purezza degli occhi di un bambino cresciuto da un cane. Arf trovera? il coraggio per sfidare il temibile Dittatore baffuto e organizzerà la fuga dal campo di prigionia insieme agli altri bambini e al branco di cani.

Gli istituti e le classi interessati a partecipare alla proiezione gratuita di giovedì 14 marzo possono inviare una mail a: segreteria@startcinema.it.