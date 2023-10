Tra ragni giganti e zombie: un Halloween di terrore nel labirinto

Il 28 e il 31 ottobre sono in programma due serate di autentico terrore nel Labirinto Effimero di Alfonsine. Per Halloween va infatti in scena "The Haunting", uno speciale allestimento che porterà il pubblico a camminare tra ragni giganti e non morti. A partire dalle ore 18 al Labirinto Effimero sarà attivo anche uno stand gastronomico e l’agribar, con tante prelibatezze e sfiziosi aperitivi. L'evento è sconsigliato ai minori di 12 anni e il suo svolgimento è garantito anche in caso di pioggia. Ingresso: 15 euro per serata singola, 20 euro per entrambe le serate.