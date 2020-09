Sabato 3 ottobre, dalle 20.30, si svolge al Teatro Alighieri di Ravenna l'evento Ravenna Live Music Party, una maratona concertistica dedicata a Franco Vassura, musicista e titolare dello storico negozio di strumenti musicali in via Romea scomparso lo scorso aprile a causa del Coronavirus.

“Musicisti per la città, la città per i musicisti”: è lo slogan che riassume il senso profondo del Ravenna Live Music Party, iniziativa nata per dare spazio ai musicisti della città, una categoria professionale particolarmente provata dal blocco delle attività dello spettacolo della scorsa primavera. Sul palco raggruppati in diversi organici (dal solo al duo al quartetto) si alternano ben 21 musicisti: Luca Vassura e Luciano Titi (fisarmonica), Alessandro Rondinelli (chitarra, voce), Moris Pradella, Gio De Luigi, Serena Bandoli e Margherita Vannini (voce), Cico Cicognani (basso elettrico), Alessandro Scala (sassofoni), Matteo Scaioli (ambienti elettroacustici), Elena Majoni (violino), Marco Rosetti, Fabrizio Tarroni e Francesco Scardovi (chitarra), Federica Maglioni, ovvero Frida Split (pianoforte, voce), Gianluca Lo Presti, altrimenti noto come Nevica (voce, basso, elettronica), Andrea Fioravanti, Riccardo Pasini e Christian Ravaglioli (elettronica), Gabriele Bombardini (chitarra, elettronica), Stefano Calvano (batteria). Rondinelli farà anche da presentatore della serata, al fianco di Franco Costantini.

Biglietti: 5 euro.