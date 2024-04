Al Cinema Sarti il regista Martani in sala per la proiezione del suo film "Eravamo Bambini"

Al Cinema Sarti di Faenza arriva giovedì 18 aprile alle 21 uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Sarti d’essai. Il film è "Eravamo bambini", un dramma intagliato con maestria nel mostrarci quattro adulti costretti dalle circostanze a ritrovarsi dopo aver condiviso l’infanzia e la prima adolescenza in un paesino della costa calabrese; un passato comune che cela un evento traumatico con cui fare i conti.

L’ospite è il regista Marco Martani, al suo terzo lungometraggio dietro la macchina da presa. Il primo, "Cemento armato", gli valse una candidatura al David di Donatello come miglior regista emergente e non è un caso, considerando che Martani ha alle spalle una lunghissima carriera da critico, drammaturgo e, sopratutto, sceneggiatore: dalla sua penna sono nati titoli come "Notte prima degli esami" e "La mafia uccide solo d’estate".

E la sua abilità nell’usare le parole per imbastire storie forti e coinvolgenti non potrà che arricchire la serata nello storico cinema di via Scaletta, permettendo al pubblico di conoscere un personaggio che gode di ampia stima nel mondo della produzione cinematografica italiana.

Prezzi biglietti: Intero 8€, Ridotto 6,50€, Under25 5€. Per informazioni: www.cinemaincentro.com; 0546.667411 (biglietteria Cinema Sarti).