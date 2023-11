La discoteca riapre le porte con una serata anni '90

Sabato 11 novembre torna il Djamballà. La discoteca di Godo di Russi inaugura con un format tutto dedicato al passato: con "Nostalgia '90", uno show di musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni '90, scenografie, gadgets, mascotte ed effetti speciali tutti in tema. Il format arriva per la prima volta in Romagna dopo avere riempito tutte le piazze italiane. Un ritorno al passato, proprio come negli anni 90, con il locale che aprirà alle ore 22 e le danze inizieranno alle ore 22,30. Non ci saranno liste, tavoli privilegiati o corsie preferenziali, chi prima arriva meglio alloggia, rassicura la direzione del locale. Chi arriva per primo potrà godere dei posti preferiti per gustare lo spettacolo anni 90. La stagione proseguirà con i dj e animatori che nel corso degli anni hanno reso famoso il locale, con lo storico dj rsident Erik Lugaresi. Un vero e proprio ritorno al passato per il Djamballà.

