Rime e musica per “Orazione epica” di Corelli e Lady Godiva

Raccontare il mito della guerra di Troia, le gesta e i tormenti degli eroi dell’epica greca in musica è ciò che lo spettacolo “Orazione epica: concerto in rima e in battaglia” (Lady Godiva Teatro) farà a Brisighella mercoledì 23 agosto alle 21:00. Il recital-concerto, con i testi del drammaturgo Eugenio Sideri e l’interpretazione del performer Enrico Caravita, sarà occasione per rivivere ai giorni nostri la machiavellica dialettica tra Filottete e Ulisse 2.500 anni dopo, portando in scena la contrapposizione tra la ragion di stato e l’umanità. Le musiche originali di Andrea Fioravanti saranno eseguite dall’orchestra de La Corelli. Lo spettacolo “Orazione epica” fa parte della rassegna musicale e teatrale organizzata da La Corelli a Brisighella per il 2023 e del festival culturale itinerante “Ra-dici”. Si terrà nel chiostro piccolo del Ex-Complesso dell’Osservanza (accesso da via Masironi, 3 – Brisighella) e prevede un ingresso unico a 5 euro.